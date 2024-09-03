Решающая осень. Чего Украина и Россия добились на фронте и что будет дальше

Весенне-летнее наступление российской армии еще не завершилось, но уже можно говорить, что оно не оправдало всех ожиданий Кремля. Украина, которая весной была на краю пропасти, постепенно приходит в себя, однако все еще страдает от истощения армии и дефицита боеприпасов.

К весенне-летнему периоду 2024 года стороны подходили в разном состоянии. Украина была ослаблена отсутствием застрявшей в Конгрессе американской помощи, а также имела проблемы с пополнением ВСУ из-за промедления с законом о мобилизации. Произошла также смена руководства украинской армии.

Россия смогла, хотя и с большими потерями, взять важный украинский форпост возле Донецка — Авдеевку — и после непродолжительной паузы продолжила наступление сразу на нескольких направлениях.

Россияне вели атаки в направлении Покровска, Часова Яра, Купянска, Лимана, Северска, Угледара, Курахово.

Кроме того, они пытались "срезать" украинский плацдарм в Крынках под Херсоном и отбить территории возле Работино в Запорожской области.

Кремль открыл еще два фронта. В мае российские войска вторглись в Харьковскую область возле Волчанска и Липцов, а в июне начали наступление в сторону Торецка Донецкой области.

Российским войскам удалось продвинуться по всем этим направлениям.

Но насколько успешным было это наступление и достигло ли оно стратегических целей — мнения опрошенных Украинской службой Би-би-си военных экспертов разделились.

В одном они сходятся: осень 2024 года может стать решающей в российско-украинской войне.

Главные достижения России на фронте

За весну и лето российским войскам не удалось захватить ни одного крупного украинского города, но они смогли продвинуться на 35 км в глубину на Покровском направлении, на 9-10 км — на Торецком, а также улучшили свои позиции у Угледара и Курахово.

Все это нельзя считать стратегическим успехом, говорит Украинской службе Би-би-си руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Россияне задумывали стратегический прорыв от Бахмута до Авдеевки и охват украинских сил между ними в районе Торецка и Часова Яра. А дальше планировался разгром этой крупной группировки ВСУ", — отмечает эксперт.

Это не удалось, поэтому Кремль был вынужден быстро поменять планы и тактику.

"Вместо стремительных ударов и прорывов россияне перешли к тактике продавливания фронта. Она гораздо затратнее и не дает таких результатов, как стремительное наступление. Нет выхода на оперативное пространство", — говорит Лакийчук.

Однако израильский эксперт Давид Гендельман считает, что в реалиях этой войны российское летнее наступление можно считать "частично успешным".

По его словам, после осени 2022 года и освобождения Херсона и Харьковщины говорить о стремительных и глубоких прорывах фронта одной из сторон не приходится.

При этом он отмечает, что по состоянию на начало осени оперативная ситуация на фронте для ВСУ "продолжает осложняться".

По мнению украинского военного аналитика и историка Михаила Жирохова, основные успехи весенне-летнего наступления российской армии были вызваны ошибками командования ВСУ.

Ключевая — потеря в конце апреля донецкого городка Очеретино, лежащего между Авдеевкой и Покровском.

Следующая проблема — потеря поселка Прогресс на этом же направлении в июле.

"Очеретино и Прогресс — это откровенные ошибки нашего командования. Россияне просто воспользовались этим. Это не их заслуга, как было с Бахмутом, где они прогрызали украинскую оборону", — считает эксперт.

Он уверен, что кульминация российского наступления приходится именно на август-начало сентября. В этот период российская армия будет иметь максимальные возможности, в первую очередь в технике и боеприпасах.

Это связано с особенностями работы оборонно-промышленного комплекса России, оперирующего полугодичными циклами производства.

"То есть с 1 июля оборонка начала выдавать войскам определенное количество вооружения. Велось накопление этих резервов, очевидно, к августу", — говорит Жирохов.

Главное направление российского наступления — Покровск. Российская армия смогла приблизиться к этому городу на расстояние 10 км.

Но, как замечает Давид Гендельман, командование российской группировки "Центр", оперирующей на этом участке, не форсирует наступление непосредственно на город, а грамотно занимается расширением флангов, в частности у Селидово, чтобы обезопасить себя от контрударов.

Действия украинского командования на этом отрезке фронта не очень понятны, сказал Украинской службе Би-би-си один из офицеров, воюющих на Покровском направлении.

Несмотря на публичные заявления Зеленского и Сырского о необходимости усиления этого направления, некоторые подразделения были сняты оттуда, а другие получили приказ отступить вглубь территории и оставить позиции фактически без боя.

Вероятно, тактика генштаба ВСУ может состоять в том, чтобы навязать бой противнику непосредственно в городской застройке Покровска или на подступах к нему.

Несколько иначе оценивает ситуацию азербайджанский военный аналитик Агил Рустамзаде. По его словам, у обеих сторон есть нерешенные "кризисы оперативного уровня" — у Украины на Покровском направлении, у России — на Курском.

"Поэтому считать, что какая-либо из сторон по состоянию на данный момент достигла решающего преимущества или стратегического успеха, было бы неправильно", — сказал он Би-би-си.

Наступательные операции сторон будут продолжаться вплоть до зимы или до наступления холодов, полагает эксперт.

Летние успехи ВСУ

Успехом украинской армии в весенне-летний период можно считать удержание фронта в условиях дефицита людей и оружия. Силы обороны смогли сдержать начавшееся 10 мая российское наступление в Харьковской области и не допустили стремительного продвижения вглубь территории.

За почти четыре месяца боев у Волчанска и Липцов успехи России здесь минимальны, линия фронта почти не движется.

Кроме того, именно в этот период украинский ОПК сумел нарастить объемы производства дальнобойных дронов. По количеству и регулярности их применения Украина даже смогла перегнать Россию. Под удары БПЛА практически каждый день попадают объекты российской обороны, военные аэродромы, нефтебазы и нефтеперерабатывающие комплексы.

Украинские власти говорят о "положительной динамике" и в производстве ракет, в частности, баллистических.

Однако все эксперты согласны, что главным событием лета стало украинское наступление на Курскую область, начавшееся 6 августа.

Эта операция была неожиданной, продуманной, стремительной и достигла определенных военных результатов.

Давид Гендельман считает, что Киев решился на нее из-за неблагоприятного хода оборонительной операции на Покровском направлении. Он использует аналогию с игрой в шахматы.

"Можно сказать, что в стратегическом смысле задача была "встряхнуть шахматную доску". Но проблема в том, что по состоянию на данный момент мы не видим, чтобы какие-то из фигур упали с доски. Пока есть немалая вероятность, что они покачаются на краю и останутся на местах", — метафорически объясняет свое мнение эксперт.

По его словам, важно, как долго ВСУ смогут удерживать территории в Курской области и как именно Москва решит на это реагировать.

Павел Лакийчук соглашается и называет курскую операцию событием, которое "смешало все карты россиянам".

"Несмотря на военные риски, Курск успешно изменил нарратив войны, — отмечают аналитики британского Королевского института оборонных исследований (RUSI). — Будет ли этого достаточно, чтобы удерживать краны международной поддержки открытыми в течение и после выборов в США в ноябре 2024 года, зависит от того, удержится ли Киев, чтобы использовать Курск как разменную монету в переговорах", — говорится в статье, опубликованной институтом.

По мнению исследователей, курская операция повысила ставки. И они могут подняться еще, если последуют другие неожиданные украинские операции — "например, в Крыму или где-то еще", считают эксперты RUSI.

Покровск, осень — решающий момент

Осень 2024 года может быть решающей для российско-украинской войны.

Именно на этот период приходятся ключевые военные и политические события, говорит Давид Гендельман.

Речь идет как о Курской области и битве за Покровск, так и о выборах президента США в начале ноября. В условиях критической зависимости Киева от американской помощи, имя нового хозяина Белого дома обретает огромное значение, говорит израильский аналитик.

Не все с этим согласны.

"Я бы очень хотел сказать, что будет какой-то перелом этой осенью. Но надо принять тот факт, что это большая затяжная война, и ни у одной из противоборствующих сторон нет решающего преимущества, чтобы осуществить этот перелом, — считает Агил Рустамзаде. — В войне на истощение даже оперативные успехи не могут привести к стратегическому перелому".

В свою очередь Михаил Жирохов напоминает, что, по его данным, пик возможностей российской армии будет в начале осени, и Кремль приложит максимум усилий, чтобы воспользоваться ситуацией.

Времени осталось 1,5-2 месяца, пока позволяет погода, зеленые посадки скрывают перемещение российской пехоты, а сухая почва способствует использованию тяжелой бронетехники.

"Успехи России на донецком направлении перекроют все остальные неудачи. Я думаю, что задачу, которая им [российским войскам] поставлена, они будут пытаться выполнить до ноября, когда начнутся дожди, когда сойдет "зеленка". Эта задача — выйти на админграницы Донецкой области", — говорит аналитик.

И дает пессимистический для Украины прогноз — россияне эту задачу, вероятнее всего, решат.

Задача Украины удержать Покровск в текущих условиях выглядит сложной. Помочь ей может еще один нестандартный ход, как было в ситуации с Курской областью.

"Ожидаю хитрый план Сырского, проведение нового контрнаступления, потому что на Курщине ВСУ задействовали далеко не все резервы. Логика событий такова, что в последующие недели украинцы должны где-то ударить. Но это будет "чудо на Висле"", — говорит Жирохов.

"Чудо на Висле", которое он упоминает, это битва между польскими и советскими войсками 13–25 августа 1920 года. Польша, находившаяся на грани поражения, не только остановила Красную армию, но и разгромила ее в контрнаступлении.

Давид Гендельман тоже ждет "неожиданного хода" с украинской стороны. В противном случае потеря Покровска этой осенью создаст, по его словам, "оперативный кризис украинской обороны".

Развязка этого сражения определит дальнейший вектор событий на фронте. Среди возможных вариантов — заморозка конфликта или новый виток противостояния в 2025 году.

"Есть такой принцип — "цыплят по осени считают". И в этом году он еще более актуален", — резюмирует аналитик.

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