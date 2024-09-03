Храм Святителя Николая в селе Грузское в Борисовском районе Белгородской области поврежден из-за атаки FPV-дрона, сообщил 3 сентября в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате взрыва загорелся купол храма, пожарные потушили огонь.

По информации Telegram-канала Mash, храм атаковали два беспилотника, которые около шести утра сбросили на здание две кустарные бомбы. В этот момент внутри храма находились около 10 человек — прихожане и церковнослужители. Mash утверждает, что пострадал настоятель, получивший контузию. Губернатор о пострадавших не сообщал.

Телеграм-канал Baza опубликовал фотографию, на которой виден горящий купол храма.

В региональном управлении МЧС не комментировали пожар в храме. В ночь на 3 сентября в ведомстве лишь сообщали об угрозе ракетного удара в Белгороде и Шебекино.

Министерство обороны РФ не сообщало об атаках беспилотников на Белгородскую область в ночь на 3 сентября. Утром ведомство заявило, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской и Калужской областях.

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