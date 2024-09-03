Войска РФ нанесли ракетный удар по Полтаве, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, более 50 человек погибли, более 200 человек ранены.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Полтаве 3 сентября. По сообщению "Суспiльне", два взрыва произошли около 09:10 утра, за две минуты до этого в городе объявили воздушную тревогу. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, российские военные ударили по городу, применив две баллистические ракеты. В результате атаки зафиксировано попадание по территории учебного заведения и расположенной рядом больницы, рассказал Зеленский. По его словам, частично разрушено одно из зданий Института связи. Под завалами оказались люди.

В результате ракетного удара, по предварительным данным, погиб 41 человек и более 180 человек получили ранения, сообщил Зеленский. Это один из самых крупных ударов войск РФ по Украине по числу погибших и пострадавших за все время полномасштабной войны.

Зеленский сообщил, что поручил провести "полное и оперативное" расследование всех обстоятельств случившегося. "Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления — это, к сожалению, гибель людей", — заявил президент Украины.

Под удар в Полтаве попал Военный институт телекоммуникаций и информатизации — бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи. На территории расформированного училища связи расположен 179-й учебный центр войск связи, сообщает "Украинская служба Би-би-си".

Фотографии и видеозаписи с места удара опубликовал провоенный российский блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad. Российские "военкоры" утверждают, что удар был нанесен во время построения военных, а в результате случившегося погибли не менее 50 человек.

Украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) после удара по Полтаве выразил соболезнования "собратьям связистам" в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны Украины, в Полтаве частично разрушено одно из зданий института. "Полтава переживает страшный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города", — заявило Минобороны Украины.

В ведомстве рассказали, что многие люди оказались под завалами. "Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. Сейчас спасатели продолжают работу", — заявили в министерстве. В ведомстве отметили, что между тревогой и ударом прошло так мало времени, что многие люди во время атаки находились на улице на пути в бомбоубежище. О том, сколько человек погибли, Минобороны не сообщило.

Из-за ракетного удара повреждены расположенные рядом жилые дома, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, в многоэтажных домах ударной волной выбило окна, повреждены фасады. Полиция проводит поквартирный обход, проверяя, есть ли пострадавшие. Полиция получила около 100 заявлений о поврежденном имуществе.

Жители Полтавы сдают кровь для помощи раненым, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. "Все соответствующие службы отрабатывают на месте. Максимально слаженные действия спасателей и медиков сегодня спасли не одну жизнь. Многие полтавчане сдают кровь, чтобы помочь раненым", — написал он в телеграм-канале. Областная станция переливания крови начала приглашать полтавцев стать донорами около полудня, сообщало "Суспiльне".

В Полтавской области из-за ракетного удара объявили трехдневный траур, начиная с 4 сентября, сообщил Филипп Пронин. "Большая трагедия для Полтавской области и всей страны. Вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким", — написал глава региональной администрации в Telegram-канале.

В Минобороны РФ пока не комментировали случившееся.

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