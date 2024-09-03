Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM, способных проникать глубоко на территорию России. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать связанные с поставкой технические вопросы.

Ожидается, что о включении ракет JASSM в пакет вооружений будет объявлено осенью этого года, хотя окончательное решение еще не принято. Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, отмечает Reuters, поскольку российская территория окажется в зоне досягаемости мощных высокоточных боеприпасов.

По мнению военных аналитиков, применение JASSM, которые могут наносить удары дальше, чем большинство других ракет на вооружении Украины, может отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров. Это серьезно осложнит возможности России по поддержанию наступательных операций и потенциально даст Украине стратегическое преимущество.

Запущенные с точек вблизи северной границы Украины с Россией, эти ракеты смогут поражать военные объекты, например, в Воронеже или Брянске. На юге ими можно наносить удары по объектам в аннексированном Крыму.

Ракеты интегрируются в том числе в истребители F-16, которые уже использует Украина, они способны нести две крылатые ракеты.

Старые модели JASSM, которые производит концерн Lockheed Martin, имеют дальность около 370 км. Ракеты малозаметны на радарах и могут лететь близко к земле по сложным маршрутам в обход систем ПВО. Новая версия JASSM имеет дальность около 800 км.

Пока непонятно, о какой модификации ракет идет речь, но аналитики отмечают, что поставки устаревшего варианта позволят США разгрузить свои запасы и освободить место для более современных моделей.

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