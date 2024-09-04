У президента РФ Владимира Путина и олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой двое общих детей, которые живут в почти полной изоляции в резиденциях главы государства и редко видят родителей. Об этом пишет центр "Досье" со ссылкой на источники.

По данным издания, старшего сына зовут Иван, он родился в 2015 году в Швейцарии. Его младший брат, Владимир, появился на свет в 2019 году в Москве. Весной 2022 года издание The Wall Street Journal утверждало, что у политика и спортсменки трое детей, однако собеседник "Досье" опровергает информацию, что первая беременность Кабаевой завершилась рождением близнецов.

Журналисты поясняют, что основным источником информации для них стал человек из персонала, обеспечивающего быт сыновей Путина. "Он живет в резиденциях, часто видит детей главы государства, хотя и не общается с ними ежедневно и согласился рассказать об этом на условиях анонимности", — отмечает "Досье". Издание подчеркивает, что подтвердило личность своего собеседника и верифицировало полученные от него сведения по открытым источникам.

"Во время работы над материалом "Досье" нашло несколько десятков фотографий старшего сына Владимира Путина. По этическим соображениям "Досье" не публикует эти снимки, как и другие детали, которые могли бы помочь опознать ребенка. Иван Путин – несовершеннолетний и не несет ответственности за действия своих родителей, а его внешность сама по себе не представляет общественного интереса. Но такой интерес представляет образ жизни детей президента, поскольку он финансируется государством и друзьями Путина, зарабатывающими за счет бюджета", — добавляют журналисты.

В частности, "Досье" обнаружило в открытом доступе объявление о том, что семья президента искала преподавателя английского (Путин и Кабаева в тексте прямо не упоминаются, но все остальные детали, в том числе годы рождения детей, совпадают). В обязанности педагога входило "обучение другим предметам" и сопровождение в поездках, успешным кандидатам было необходимо сдать медицинские анализы и пройти карантин. Зарплата — 7700 евро, предпочтение после начала полномасштабной войны отдают носителям английского из "дружественной" ЮАР. Также дети изучали немецкий. Гувернеры должны жить в том же месте, где семья заказчиков, им запрещено покидать территорию.

Формально иностранные гувернеры подписывают контракт с петербургской клиникой сети "Мой медицинский центр", которой владеет близкий друг Путина Геннадий Тимченко. Там же, как ранее выяснили журналисты, проходят обследование люди из окружения российского президента. С 2020 года контракт с ММЦ подписали по меньшей мере 10 иностранцев, преподававших детям Путина. Они оформлены как переводчики и получают ежемесячную зарплату от 330 тысяч до 1,2 млн рублей (от 3370 до 12270 евро по сегодняшнему курсу).

Бóльшую часть года сыновья Путина проводят на Валдае, где расположена одна из официальных резиденций Путина. По территории им разрешено передвигаться только на автомобилях. Занятия проходят в отдельных постройках, куда детей привозят к 8-9 утра. Там же они завтракают в компании учителей и нянь, затем начинаются занятия. После этого в графике детей российского президента игры — либо с домашними животными (среди них сенбернар, к которому приставлены кинологи из Федеральной службы охраны), либо в конструктор Lego, либо на iPad. Около полудня — обед, затем дневной сон, затем вновь занятия и спортивные тренировки. В программу обучения также входят музыка и шахматы. После 8 вечера водители отвозят детей домой, почти сразу они ложатся спать.

Почти все время Иван и Владимир проводят в компании учителей, нянь, охранников и тренеров. Родителей они изредка видят вечером, сверстников — преимущественно по праздникам, в основном это дети подруг Кабаевой (им перед визитом также необходимо провести две недели на карантине). По словам источника "Досье", редкие встречи мальчиков с Путиным — "особенное время", о котором они с радостью рассказывают обслуживающему персоналу. "Например, Иван рассказывал, как отец привез ему игрушку, которую он якобы с трудом нашел и купил", — пишет издание.

Иногда эти встречи проходят в форме хоккейных матчей, для которых на Валдае построили площадку. В составе команд — президент РФ, его старший сын Иван и сотрудники ФСО. За игрой иногда наблюдает и Кабаева, для нее рядом организовали ложу, скрытую от посторонних глаз непрозрачным стеклом.

Резиденцию на Валдае дети покидают несколько раз в год. Например, в феврале-марте они переезжают в сочинскую резиденцию и катаются на горных лыжах, в июле-августе отправляют в прогулки на яхте (после начала полномасштабной войны — преимущественно по территориальным водам РФ), в августе-сентябре живут на даче в аннексированном Крыму или в Сочи.

Перемещения Кабаевой и сыновей Путина помогают организовывать компании, связанные с близкими друзьями президента. Так, перевозящие их бизнес-джеты оформлены на "Газпром", структуры Геннадия Тимченко и Юрия Ковальчука. Иногда семья пользуется и личным бронепоездом российского президента.

Как отмечает "Досье" со ссылкой на своего собеседника, "любой каприз [сыновей Путина] выполняется, а все резиденции, в которых они живут, они воспринимают как личные владения. [...] Их учителя, охранники и остальной персонал боятся Путина, а сам он — единственный, кто может строго поговорить с мальчиками. Кабаева [...] тоже может быть сурова и даже эмоциональна, но только отцовские наказания они воспринимают всерьез. Вероятно, отцовская похвала – главный предмет их гордости. Так, Иван Путин несколько раз пересказывал своим гувернерам и охранникам особенно памятную ему историю. Как ему говорили родственники, когда он родился, Владимир Путин был настолько счастлив, что закричал: "Ура! Наконец-то мальчик!"

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