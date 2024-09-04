Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уходит в отставку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

"В Верховную раду Украины поступило заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из предстоящих пленарных заседаний", — говорится в посте Стефанчука, к которому он прикрепил фотографию рукописного заявления от имени главы внешнеполитического ведомства.

Накануне издание "Украинская правда" со ссылкой на источники написало, что на этой неделе Рада планирует рассмотреть целый ряд кадровых изменений. "Так, парламент 4 сентября планирует отправить в отставку вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля", — говорилось в публикации.

Со ссылкой на источники в офисе президента Украины, кабинете министров и Верховной раде газета уточнила, что заявления об отставке уже поступили в Верховную раду: "Утром [4 сентября] их рассмотрят профильные комитеты, после чего состоится голосование в парламенте".

Как рассказали неназванные собеседники "Украинской правде", главный кандидат на должность министра иностранных дел Украины в случае отставки Дмитрия Кулебы — действующий первый заместитель главы МИД Андрей Сибига.

Кулеба возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство с марта 2020 года. До этого он занимал посты постоянного представителя Украины в Совете Европы и заместителя премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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