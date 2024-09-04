По меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей 4 сентября в школе в городе Уиндер в округе Барроу в американском штате Джорджия, сообщает CNN со ссылкой на источник. Официально информация о количестве пострадавших пока не подтверждена.

Телеканал отметил, что неясно, сколько пострадавших получили огнестрельные ранения. Несколько людей, получивших тяжелые ранения, госпитализировали на медицинских вертолетах.

В офисе шерифа округа Барроу сообщили, что задержан один подозреваемый, пишет Reuters. Шериф Джад Смит пока не подтверждал, что есть погибшие, по его словам, много раненых.

17-летний старшеклассник Серджио Кальдер рассказал телеканалу ABC News, что находился на уроке химии, когда началась стрельба. По его словам, учительница открыла дверь, после чего в кабинет вбежал другой учитель, попросивший запереться, потому что в школе ведется "активная стрельба". Школьник рассказал, что слышал, как в дверь стучали и кто-то кричал, чтобы ее открыли, а, когда стук прекратился, раздались новые выстрелы и крики. Затем учащихся эвакуировали на футбольное поле школы, а затем отпустили с занятий.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован о случившемся, сообщает Fox 5.

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