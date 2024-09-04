Министерство финансов США ввело санкции против RT из-за "попыток Москвы повлиять на президентские выборы". Об этом говорится в заявлении Минфина США, пишет "Медуза".

Под санкции попали 10 физических лиц и две организации. Ограничения ввели в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних структур: РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik.

Также ограничения ввели против главного редактора RT Маргариты Симоньян и восьми топ-менеджеров RT, среди них — заместители главного редактора Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева.

Минфин сообщил, что структуры медиагруппы "Россия сегодня" внесли в список иностранных миссий. Госдепартамент объявил, что ввел визовые ограничения и объявил о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США. В Госдепе добавили, что медиагруппу "Россия сегодня" и дочерние организации в США обяжут отчитываться о сотрудниках и имуществе в Соединенных Штатах.

Кроме того, под санкции попало АНО "Диалог" и ее генеральный директор Владимир Табак.

"Российские государственные структуры уже давно используют различные инструменты, такие как генеративный искусственный интеллект, дипфейки и дезинформация, в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Минфина.

В Минюсте США, в свою очередь, сообщили, что предъявили обвинения в нарушении закона об иностранных агентах и отмывании денег двум сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой. По версии ведомства, они потратили почти 10 миллионов долларов на публикацию в соцсетях видеороликов с пророссийской пропагандой и дезинформацией.

Маргарита Симоньян прокомментировала введенные санкции в своем телеграм-канале: "Тю. Проснулись", — написала она.

Ранее 4 сентября CNN сообщил со ссылкой на источники, что США собираются обвинить власти России в том, что они пытаются повлиять на президентские выборы в США в 2024 году, используя подконтрольные СМИ и другие платформы для распространения дезинформации.

Маргарита Симоньян находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и других стран Запада из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. При этом США ранее не вводили против нее санкции.

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