Первая сентябрьская неделя - возможно, самая тяжелая для немецкого концерна Volkswagen (VW) за последние 10 лет. Во вторник, 3 сентября, в Высшем земельном суде Брауншвейга начался громкий процесс: инвесторы судятся с концерном VW из-за "дизельгейта". Днем ранее концерн объявил о немыслимых когда-то перспективах - возможном закрытии автозаводов на территории Германии. А 4 сентября прошло первое собрание коллектива концерна с протестами против объявленных мер руководства. Но не во всех проблемах виноват сам концерн VW, в один голос говорят немецкие автоэксперты, обращая внимание на влияние государства.

Как VW обманывал миллионы клиентов, власти и акционеров

Сначала вернемся на 9 лет назад, в сентябрь 2015 года, когда благодаря отчету ведомства США по защите окружающей среды становится известно, что именитый немецкий концерн занимался крупномасштабным промышленным обманом - занижал показатели вредных выбросов у автомобилей с дизельным двигателем. Новость привела к огромному скандалу, названному "дизельгейтом", который принес VW колоссальный имиджевый и финансовый урон - до 32 миллиардов евро только на сегодняшний день. Персонально это ударило по многим ведущим менеджерам автогиганта, включая тогдашнего главу концерна Volkswagen Мартина Винтеркорна (Martin Winterkorn). Последний ушел в отставку на следующий день после объявления о манипуляциях, и теперь он - ключевой свидетель на процессе в Брауншвейге.

Винтеркорн мог бы пролить свет на очень многое в дизельном скандале. Ведь чего не последовало за все эти девять лет, так это ответов на ключевые вопросы: какие руководители принимали решение расширять присутствие VW на рынке дизельных авто в США несмотря на несоответствие автомобилей концерна требуемым в Штатах экологическим нормам, кто и как встраивал специальное программное обеспечение, отключавшее замеры показателей выбросов. Винтеркорн, кичившийся знанием всех, даже мельчайших деталей производства, настаивает, что ничего о манипуляциях не знал до последнего, и обвинения в свой адрес отвергает.

Между тем 77-летнему Винтеркорну грозит до нескольких лет лишения свободы, если его признают виновным по одному или всем трем обвинениям: в мошенничестве, манипуляции рынком, а также даче ложных показаний в бундестаге об обстоятельствах "дизельгейта".

"Пазл из проблем", или Новый кризис VW

Но еще тогда, 9 лет назад, дизельный скандал был далеко не единственной проблемой VW: гигант из Вольфсбурга страдал от высоких расходов, низкой рентабельности и жесткого госрегулирования - федеральная земля Нижняя Саксония имеет 20 процентов акций и право заблокировать те или иные решения.

За 9 лет концерну не удалось что-либо изменить, и сегодня его положение только ухудшилось. Конкуренты на теперь главном для концерна, китайском, рынке оттеснили VW с первого места, и это надолго. Эксперты в Германии открыто говорят, что немецкие электромобили в Китае "неконкурентоспособны". Но, помимо Китая у VW целый "пазл проблем", говорит авторитетный немецкий автоэксперт, директор исследовательского института CAR Center Automotive Research в Дуйсбурге профессор Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer).

Главная головная боль - необходимость снизить расходы на производство новых "фолькcвагенов" в самой Германии. Рентабельность материнской марки концерна составляет 3,4 процента, при этом внутри страны VW работает себе в убыток, "фактически зарубежные дочки субсидируют материнскую марку", объясняет Дуденхёффер.

Закрыть завод в Германии? Раньше было просто немыслимо

Программа экономии в первые шесть месяцев 2024 года не принесла желаемого результата, и концерн объявил о готовности пойти на нарушение табу, казавшихся незыблемыми. На что именно замахнулся нынешний глава концерна Оливер Блуме (Oliver Blume)? Он не исключил возможности закрыть заводы в самой Германии - такого за 90 лет существования Volkswagen еще не было. И второе, что тоже было немыслимо в прошедшие тридцать лет: руководство концерна намерено раньше срока отозвать действовавшую до 2029 года гарантию того, что нанятым сотрудникам не грозит увольнение.

"Нам не хватает продаж порядка 500 тысяч автомобилей - объем производства примерно двух заводов. Это не связано с качеством наших авто или работой сбыта. Просто для них нет рынка", - объяснил на встрече 4 сентября с представителями коллектива финансовый директор VW Арно Антлиц (Arno Antlitz). На протяжении десятилетий VW фактически не имел возможности снизить производственные расходы при необходимости, объясняет Дуденхёффер.

Сегодня это стало одной из причин самого большого кризиса для VW c 1990-х годов, говорит другая специалистка по авторынку ФРГ, директор Center Automotive Research Хелена Висберт (Helena Wisbert). Закрытия заводов не избежать, уверена Висберт, так как, по ее словам, клиенты не готовы больше платить надбавку за made in Germany.

"У нас нет проблемы VW, у нас есть проблема с Германией"

Не во всех проблемах виноват сам концерн VW, в один голос говорят немецкие автоэксперты, обращая внимание на влияние государства. "У нас нет проблемы VW, у нас есть проблема с Германией", - как сформулировал эту ситуацию Дуденхёффер в эфире телеканала n-tv.

Электрокары VW "не полностью отвечают вкусам потребителей" и у концерна есть проблемы с качеством, признает эксперт, но, по его мнению, куда негативнее для концерна оказалось непредсказуемое поведение властей ФРГ. "Это не Вольфсбург (где находится штаб-квартира VW. - Ред.), а Берлин (правительство ФРГ. - Ред.) бросил автопроизводителей с электромобилями в беде", - Дуденхёффер имеет в виду ситуацию, когда в конце 2023 года правительство ФРГ раньше срока без предупреждения прекратило выплачивать премии за покупку электромашин. Спрос на электрокары в Германии в 2024 году упал, а ввиду повышенного спроса в прошлом августе из-за государственных премий сегодня это выглядит особенно драматично: минус 69 процентов в августе 2024 года по отношению к августу 2023-го.

Руководство VW: cпрос падает, и время уходит

Дела у концерна на этом фоне еще не так плохи: прошлый год он закончил с прибылью в 22 миллиарда евро при обороте в 322 миллиарда и планирует прийти к 2025-му с похожими показателями. Но необходимость экономить на фоне падающего спроса лишь растет: если в начале года речь шла о 10 миллиардах, то теперь журналисты Handelsblatt говорят о 14 миллиардах. И руководство уверено: дальше будет только хуже. "У нас есть 1-2 года, чтобы взять другой курс", - попытался убедить Антлиц представителей рабочего коллектива концерна.

Пока профсоюзы обещают "ожесточенную борьбу" против планов руководства концерна, власти Нижней Саксонии просигнализировали, что готовы помочь - при условии сохранения производственных площадок. Не все эксперты уверены, что дело дойдет до закрытия заводов и предполагают, что речь идет скорее о формулировании максимальных требований на переговорах с наблюдательным советом концерна, властями и профсоюзами.

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