Структуры, близкие к правительству России, создавали сайты-двойники Delfi с целью распространения дезинформации и проведения "психологических операций" в Европе. Об этом говорится в 277-страничном документе, который ФБР подало в американский суд по делу о попытке вмешательства в выборы президента США. Копию документа опубликовало издание Politico.

По данным ведомства, всего были созданы зеркала как минимум 14 европейских медиа. Помимо Delfi, это немецкие Der Spiegel, Bild, T-Online, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Süddeutsche Zeitung, французские Le Monde и Le Parisien, британская Daily Mail, итальянская La Repubblica, а также агентство Reuters, "Украинская правда" и Oboz.ua. Также зеркала создали для некоторых ближневосточных медиа.

Домены были зарегистрированы через американские компании, для этого использовались поддельные личности и адреса на защищенном почтовом сервисе Proton. Оплата регистрации фальшивых зеркал проводилась через криптовалюты с нескольких кошельков. Проанализировав данные переводов, ФБР обнаружило, что эти кошельки связаны с человеком, который при регистрации на криптобиржах использовал российские документы и заходил туда с российского IP-адреса. Этого человека в докладе называют Константином.

Два сайта, мимикрирующих под ресурсы Delfi, были зарегистрированы между 26 июня и 2 октября 2022 года. Как утверждает ФБР, они работали по адресам delfi.top и delfi.today. Это домены зарегистрировал пользователь, указавший место жительства в Германии и использовавший немецкий IP-адрес, а его криптокошелек входит в набор, который финансирует Константин.

Еще одно фальшивое зеркало, сайт delfi.life, было зарегистрировано другим пользователем. ФБР не приводит подробностей о его деятельности, а также не указывает время и способ регистрации, однако также связывает эту "онлайн-персону" с Константином. Пользователь использовал те же компании для регистрации доменного имени, а также создавал "клоны" тех же СМИ, что и его коллеги.

По данным ФБР, на момент подготовки документа из трех поддельных сайтов Delfi работал только один: delfi.top. Сейчас ни один из них не открывается. Редакции не удалось изучить содержание этих сайтов, в популярных интернет-архивах нет копий их страниц.

Delfi оказался единственным новостным порталом из стран Балтии, который, по данным ФБР, стал целью этой операции Кремля. Также злоумышленники создали фальшивые зеркала платформы ManaBalss: manabalss.li и musubalss.org. Сейчас они также недоступны.

Основной целью масштабной операции, следует из изученных ФБР документов, была Германия. "В первую очередь нам необходимо дискредитировать США, Великобританию и НАТО, а во-вторых, убедить немцев выступить против "неэффективной" политики санкций", — цитирует ведомство переписку организаторов. Также в рамках операции планировалось "нагнетать внутреннюю напряженность", "влиять на реальные конфликты" и "искусственно создавать конфликтные ситуации" посредством распространения фейкового контента и комментариев в социальных сетях.

Об обнаружении сети из более чем 60 поддельных сайтов европейских СМИ в 2022 году сообщала компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram. Эксперты называли те же три поддельные сайта Delfi, что и сейчас ФБР.

Как объясняло издание "Проверено", российская пропаганда активно использует материалы, которые выпускает под видом публикаций известных иностранных медиа. Это позволяет убедить неподготовленного читателя в достоверности распространяемой информации. Пропагандисты в том числе создают мимикрирующие под СМИ сайты для "легализации" фейков.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !