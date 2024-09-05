В центре Мюнхена утром произошла стрельба, сообщает полиция столицы Баварии. Указывается, что представители правоохранительных органов были направлены к месту происшествия — Документационному центру истории национал-социализма в центре города. Поблизости расположено генеральное консульство Израиля.

"В районе площади Каролиненплац полиция открыла огонь по подозрительному человеку, тот был ранен", — написала полиция Мюнхена в соцсети X. Место происшествия оцеплено. Журнал Der Spiegel добавил, что в полицейской операции задействован и вертолет.

Таблоид Bild сообщил, что подозреваемый был вооружен длинноствольным оружием. Мужчина подъехал к Документационному центру и открыл огонь по полицейскому посту, расположенному перед зданием, следует из публикации. Сотрудник полиции открыл ответный огонь. В свою очередь пресс-служба полиции сообщила, что ее сотрудники заметили человека, который явно имел при себе огнестрельное оружие. Полицейские применили табельное оружие, выстрелы попали в мужчину и ранили его.

Полиция указывает, что на данный момент не располагает информацией о наличии других подозрительных лиц в связи с инцидентом. Она обратилась к возможным свидетелям с просьбой загрузить сделанные ими на месте происшествия фото- и видеозаписи на специальный портал или отдать их в ближайший полицейский участок, чтобы помочь расследованию. В то же время полиция призвала граждан не рапространять фото и видео с места происшествия в социальных сетях.

Журналист газеты Süddeutsche Zeitung Ронен Штайнке выложил в соцсеть X видеозапись, на которой, как следует из пояснения, слышна серия выстрелов перед генконсульством Израиля в Мюнхене.

Schüsse vor dem israelischen Generalkonsulat in München. Das NS-Dokuzentrum ist direkt nebenan. pic.twitter.com/k1r819o9Rj — Ronen Steinke (@RonenSteinke) September 5, 2024

Замглавы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Бенедикт Франке рассказал журналистам, что полиция оцепила по периметру здание с офисом MSC, которое расположено рядом с Документационным центром истории национал-социализма. По словам Франке, около 9.10 по местному времени (10.10 по рижскому) прогремела по меньшей мере дюжина выстрелов. Полиция работает на месте событий в усиленном составе.

Израильский МИД сообщил, что сотрудники генконсульства в Мюнхене не пострадали. Многие из них не находились в бюро, поскольку присутствовали на мероприятиях в память о жертвах теракта на Олимпиаде в Мюнхене 5 сентября 1972 года.

Около 11 часов утра по местному времени министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман сообщил, что мужчина, по которому полиция открыла ответный огонь вблизи генконсульства Израиля, скончался. Данных о личности злоумышленника на момент публикации не было.

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