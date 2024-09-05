Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 5 сентября, назначила бывшего первого заместителя главы МИД Андрея Сибигу новым главой внешнеполитического ведомства страны, сообщил в Telegram депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. Решение было принято 258-ю голосами при 28-ми воздержавшихся. Против не высказался никто.

Опытный дипломат

Уроженец города Зборов Тернопольской области 49-летний Сибига учился во Львовском государственном университете им. И. Франко, где получил образование специалиста по международным отношениям, переводчика и юриста.

Сибига с 22 лет почти непрерывно работал на разных должностях в МИД, а первым значительным карьерным взлетом для него стало назначение в 2016 году послом Украины в Турции. Этот пост он занимал до 2021 года, после этого был в Офисе президента (ОП), где в качестве заместителя руководителя ОП Андрея Ермака отвечал за вопросы внешней политики и развития стратегического партнерства. Последние пять месяцев он был первым замминистра иностранных дел Украины.

"Байрактары" из Турции во времена Сибиги в Анкаре

Среди достижений Сибиги директор киевского центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко назвал формирование стратегических партнерских отношений с Турцией в должности посла в этой стране. "Это можно считать успехом, потому что Турция - очень непростая страна. А мы получили "Байрактары", есть много общих проектов, подписали соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной. Это все произошло как раз во время его работы послом", - говорит он в разговоре с DW.

В должности первого заместителя министра иностранных дел Сибига участвовал в переговорах с иностранными дипломатами. Большое внимание уделял развитию отношений с Китаем, в частности, встречался со специальным представителем правительства КНР по Евразии Ли Хуэем. В июне Сибига посетил Китай, где призвал Пекин принять участие в глобальном саммите мира в Швейцарии, а китайские компании - активнее присоединяться к помощи Украине.

Человек из команды президента

Судя по всему, назначение Сибиги на должность главы МИД готовилось давно. "Вопрос о замене Кулебы возник не сейчас, еще год назад об этом пошла первая волна слухов. Частично это было связано с тем, что ему не удалось выполнить в полном объеме некоторые поручения президента. На тот момент, в частности, речь шла о создании международного трибунала (для Владимира Путина. - Ред.)", – отмечает Фесенко.

Кроме того, по его словам, в МИД накопились ряд организационных, кадровых, финансовых проблем. "Кулеба - яркий дипломат, который очень активно персонально занимался продвижением украинских интересов за рубежом. Но он "выпустил" внутреннюю ситуацию в министерстве. Поэтому опытного дипломата Сибига, который разбирается в том, как работает административная машина, назначили сначала заместителем, а теперь министром", - считает Фесенко.

Политолог не видит в такой ротации усиления влияния руководителя ОП Андрея Ермака. "Именно тогда, когда Ермак стал руководителем ОП, Кулеба стал главой МИД. И то, что он четыре года работал в этой должности, свидетельствует о том, что никаких проблем и конфликтов между Кулебой и Ермаком не было. Там было четкое распределение сфер полномочий", - говорит Фесенко.

Без кардинальных изменений во внешней политике

Тот факт, что Сибига работал в ОП, упростит ему работу на новой должности, убежден бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Его хорошо знает президент и он понимает ОП. Это ему упростит выполнение будущих задач. А они огромны", - подчеркнул он в разговоре с DW. Климкин положительно оценивает назначение нового главы МИД. "Я очень давно знаю Сибигу, еще когда он работал в юридической сфере. Мы работали совместно", - говорит Климкин.

Также положительно комментирует назначение Сибиги и профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань. "Я слышал о нем хорошие отзывы не только как о профессионале, но и о человеке. Но я сам с ним лично не контактировал", - отметил он DW.

В целом собеседники DW не ожидают кардинальных изменений во внешней политике с приходом Сибиги. "Я думаю, что принципиально внешняя политика не изменится. Возможно, изменятся определенные акценты в работе по Глобальному Югу, подготовке к реализации формулы мира и ко второму саммиту мира. Также можно изменить форму коммуникации с международными партнерами. Но эти нюансы будут определяться лично министром и его коммуникацией с президентом и Ермаком", - заключает Гарань.

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