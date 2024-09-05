В рамках операции Toy Soldier Полиция безопасности Эстонии в сотрудничестве с 14 службами из десяти стран выявила, что подчиненное российской военной разведке (ГРУ) военное подразделение 29155 с 2020 года осуществляло кибератаки на Украину, на страны НАТО и Европейского Союза (ЕС).

В частности, было установлено, что это же подразделение в 2020 году атаковало государственные учреждения Эстонии. В ходе расследования были идентифицированы трое офицеров ГРУ: Юрий Денисов, Николай Корчагин и Виталий Шевченко.

Прокуратура обратилась в областной суд Харью с просьбой о задержании троих подозреваемых, связанных с кибератаками в Эстонии. Харьюский суд удовлетворил заявление и выдал заочный ордер на арест.

Трое мужчин объявлены в международный розыск на основании ордера на арест, сообщил государственный прокурор Эстонии.



В рамках совместной операции Toy Soldier Полиция безопасности делилась информацией с международными партнерами. США также объявили вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию об идентифицированных спецслужбой Эстонии лицах.

Военное подразделение ГРУ 29155 отвечает за попытки переворотов, саботаж, организации убийств в Европе.

В ноябре 2020 года кибератаки затронули Министерство экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел и Министерство иностранных дел. Злоумышленники получили доступ к серверам, но не к государственной тайне.

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