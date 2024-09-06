Трем гражданам Беларуси заочно предъявлено обвинение в принудительной посадке самолета Rynair в Минске, их собираются объявить в розыск и арестовать, сообщили в пятницу литовские и польские правоохранительные органы.

По данным Генеральной прокуратуры Литвы, польские правоохранительные органы проинформировали об обвинениях Агентство Европейского союза (ЕС) по сотрудничеству в области уголовного правосудия "Евроюст" и координируемую им совместную следственную группу, членом которой является и литовская прокуратура.

В рамках этого расследования польская прокуратура предъявила обвинения трем гражданам Беларуси, которые на момент инцидента занимали высокопоставленные должности в учреждениях, связанных с госбезопасностью и воздушным движением.

По данным Национальной прокуратуры Польши, обвинения предъявлены бывшему руководителю Белорусского агентства воздушного движения "Белаэронавигация" Леониду Ц., начальнику смены управления воздушным движением в Минске Евгении Т. и руководителю КГБ Андрею А.М.

Эти лица подозреваются в незаконном лишении свободы 132 пассажиров и членов экипажа самолета гражданства различных стран действиями террористического характера, с целью запугивания лиц, выступающих против белорусского режима.

По данным польских правоохранительных органов, подозреваемые находятся не в Польше, поэтому "прокурор не смог сообщить о выдвинутых против них обвинениях". Прокурор просил суд применить арест, чтобы начать национальный и международный розыск подозреваемых.

Решением от 5 сентября Участковый центральный городской суд Варшавы назначил всем подозреваемым меру пресечения - три месяца ареста.

В ближайшие дни польский прокурор подаст в суд запрос о выдаче европейских ордеров на арест этих лиц и попросит Интерпол начать их поиск.

По данным правоохранительных органов, в ходе расследования беспрецедентного события, вызвавшего большой международный резонанс, литовские и польские должностные лица провели детальный осмотр вернувшегося в Литву самолета, изучили приборы самолета, записи разговоров пилотов, отчеты членов экипажа, переданные авиакомпании Ryanair, и технические данные рейса из "черных ящиков".

Также были исследованы видео-, аудиозаписи, фотографии, сделанные пассажирами самолета в Минске, опрошены десятки свидетелей, в том числе членов экипажа и пассажиров, получены заключения экспертов в разных областях, собраны ответы зарубежных стран, другие важные данные.

По мнению правоохранительных органов, совокупность данных позволяет обоснованно полагать, что белорусские спецслужбы выполнили задачу по демонстративному задержанию летевшего в самолете оппозиционера Романа Пратасевича через ложное сообщение о взрывном устройстве и требования немедленно посадить самолет в аэропорту Минска.

Зарегистрированный в Польше самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на котором 132 человека летели из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года неожиданно был направлен в Минск.

Пилоты были вынуждены совершить принудительную посадку в аэропорту Минска после того, как Минский центр управления воздушным движением сообщил о предполагаемом взрывном устройстве в самолете, возможной опасности взрыва и потребовал немедленной посадки самолета.

После того как пилоты выполнили это требование, белорусские власти задержали летевших на нем пассажиров - Пратасевича и его подругу Софию Сапегу, а остальных пассажиров несколько часов держали на территории аэропорта под охраной вооруженных сотрудников.

Самолету разрешили взлететь и вернуться в Вильнюс только почти через восемь часов.

По мнению прокуратуры, захват управления самолетом обманным путем может быть расценен как акт террористического характера, создающий прямую угрозу жизни и здоровью людей, а также как незаконное ограничение свободы экипажа и пассажиров самолета.

После того, как в Литве и Польше начались расследования этого инцидента, была создана совместная международная группа, деятельность которой координирует Евроюст. По данным правоохранительных органов, прокуратура договорилась сосредоточить досудебное расследование в Польше, в рамках которого обе страны продолжат сотрудничество.

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