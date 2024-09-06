Германия не намерена сокращать военную поддержку Украины. Такое заявление сделал в пятницу, 6 сентября, министр обороны страны Борис Писториус (Boris Pistorius), отвечая на вопрос DW на полях встречи союзников Киева на авиабазе Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

На вопрос о том, стоит ли Украине опасаться сокращения германской военной поддержки, учитывая, что на выборах в парламенты Саксонии и Тюрингии выдающиеся результаты показали партии, требующие ее сократить.

"Вы задали мне четкий, простой вопрос, и мой ответ на него: нет. Или скажем по-другому: мы говорим о выборах в ландтаг, которые имеют важное значение для федеральных земель. Мы говорим о результатах, которыми не может быть доволен никто из демократов. Это относится к результатам АдГ (правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". - Ред.), и к нашим собственным результатам (правящей Социал-демократической партии Германии. - Ред.)." - заявил министр. - "Но ясно и то, что мы говорим о примерно 10% граждан, имеющих право голоса, которые отправились к избирательным урнам. Картина большинства в Германии по-прежнему иная, и мы работаем на то, чтобы она таковой осталась".

На встрече в Рамштайн Борис Писториус объявил, что Германия поставит Украине еще 12 самоходных гаубиц PzH 2000 на сумму в 150 млн евро.

Помощь Украине от США

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин объявил в Рамштайне, что президент США Джо Байден подписал дополнительный пакет помощи Украине на общую сумму 250 миллионов долларов (около 225 миллионов евро). Эта помощь призвана помочь Киеву справиться с "меняющимися требованиями" в условиях войны, которая длится уже третий год с момента начала российского вторжения.

Ожидается, что новая помощь США будет включать боеприпасы для ракетных установок Himars, артиллерийские снаряды, противотанковое и зенитное оружие, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в Пентагоне.

Новая военная помощь Канады Украине

Со своей стороны министр обороны Канады Билл Блэр на том же мероприятии сообщил о намерении Оттавы отправить Украине в ближайшие месяцы дополнительно 80 840 ракет класса "воздух - земля" без боеголовок, а также 1300 боеголовок.

"Канада объявила о первоначальной поставке 2160 ракет CRV7 в июне. Каждая ракета CRV7 может быть оснащена боеголовками предназначенными для поражения зданий, танков или солдат", - уточняет агентство Reuters. Также Оттава передаст шасси от 29 бронетранспортеров M113 и 64 бронеавтомобилей Coyote, которые канадские вооруженные силы больше не используют, добавил Блэр.

Зеленский на встрече союзников в Рамштайне

Между тем президент Украины Владимир Зеленский на встрече контактной группы по Украине в Рамштайне в очередной раз повторил обращенное к западным союзникам требование усилить военную помощь его стране, особенно в сфере ПВО, и разрешить наносить западным оружием удары по целям на территории РФ.

"Мы должны иметь возможность применять дальнобойное оружие не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России", - сказал украинский лидер.

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