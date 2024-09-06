Германия нарастила экспорт продукции в Россию в июле на 18,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 705,5 млн евро. Об этом сообщило в пятницу, 6 сентября, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене (Destatis).

При этом июльский экспорт в РФ был на 6,5% ниже, чем годом ранее, когда он уже находился на очень низком уровне в результате российского военного вторжения в Украину.

Импорт российских товаров в ФРГ в позапрошлом месяце снизился по сравнению с июнем на 6,5%, до 147,3 млн евро, по сравнению с июлем 2023 года - на 37,5%.

За первые семь месяцев Германия сократила экспорт продукции на российский рынок на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Импорт в январе-июле рухнул на 56%.

Экспорт и импорт в целом выросли

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в июле повысился относительно предыдущего месяца на 1,7%, до 130 млрд евро. Объем импорта вырос на 5,4%, до 113,2 млрд евро.

По сравнению с июлем 2023 года экспорт сократился на 1,2%, а импорт снизился на 0,1%.

Im Juli 2024 sind die deutschen #Exporte gegenüber Juni 2024 voraussichtlich um 1,7 % und die #Importe um 5,4 % gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat Juli 2023 sanken die Exporte um 1,2 %, die Importe um 0,1 %. Mehr dazu: https://t.co/watqquUrSU #Außenhandel pic.twitter.com/9f2jr7It1w — Statistisches Bundesamt (@destatis) September 6, 2024

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