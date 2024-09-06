Министр обороны США Ллойд Остин в беседе с журналистами после совещания Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне заявил, что позиция Вашингтона относительно невозможности использования американского оружия против целей в глубине признанной территории России не изменилась. Он сказал, что это не может повернуть ход войны в пользу Украины.

Украина и ее сторонники указывают, что одним из самых эффективных средств, в изобилии имеющихся у России, стали управляемые бомбы, запускаемые с самолетов над российской территорией. Однако Остин на это заметил, что Россия перенесла все запасы таких бомб за пределы радиуса действия реактивных снарядов ATACMS.

Также Остин указал, что Украина имеет собственные значительные возможности, в том числе дроны, чтобы атаковать цели на российской территории, и гораздо дальше радиуса действия ракет Storm Shadow, передает Reuters.

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