Белый дом организовал встречу с представителями таких технологических гигантов как Amazon, Microsoft, Cloudflare и владельцем Google Alphabet, чтобы те способствовали распространению и работе инструментов обхода интернет-цензуры в авторитарных государствах. О встрече, прошедшей в пятницу, 6 сентября, сообщает агентство Reuters.

По его данным, представители властей США а также гражданские активисты обсуждали с бигтехом VPN-сервисы, которые спонсирует поддерживаемый Вашингтоном Фонд открытых технологий (OTF). Президент организации Лора Каннингем сообщила Reuters, что в последние годы в ряде других авторитарных государств сильно возрос спрос в этой сфере. "За последние несколько лет мы увидели взрывной рост спроса на VPN, в основном за счет пользователей в России и Иране", - отметила Каннингем. "В течение десятилетия мы регулярно поддерживали около девяти миллионов пользователей VPN каждый месяц, а теперь это число выросло более чем вчетверо".

Вероятными причинами этого может быть значительное усиление интернет-цензуры в РФ на фоне полномасштабного вторжения в Украину и в Иране - в связи с волной протестных акций, начавшихся после смерти местной жительницы Махсы Амини после ее задержания полицией нравов за "неправильное ношение" головного платка.

Reuters отмечает, что, несмотря на увеличение финансирования, OTF "с трудом удовлетворяет" возросший спрос на VPN-сервисы в РФ, Иране и Мьянме. Ежемесячная аудитория поддерживаемых фондом сервисов - около 46 млн человек, это увеличивает затраты на оплату хостинга на соответствующих серверах.

В ответ на помощь в организации работы VPN-сервисов OTF предложил технологическим гигантам государственные субсидии и иные скидки.

Кремль открыто признал наличие цензуры в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал наличие цензуры в России, заявив, что в условиях войны она оправдана. "То есть в состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, так же, как и цензура оправдана, что греха таить - мы в состоянии войны", - сказал он 6 сентября в интервью агентству ТАСС.

Под цензуру в РФ в каком-то роде при этом попало и само слово "война" - после начала полномасштабного вторжения в Украину власти России не употребляли это слово, используя вместо него термин "специальная военная операция". Людей, называвших войну войной, штрафовали и даже сажали в тюрьму. Позднее слово "война" стали употреблять и сами представители властей.

В начале сентября журнал Forbes сообщил, что Роскомнадзор угрожал санкциями российским провайдерам, "ускорявшим" работу видеохостинга YouTube, массовые жалобы на замедление которого в РФ появились месяцем ранее. Регулятор при этом не объявлял о замедлении сервиса и не вносил его в список запрещенных соцсетей.

Apple по запросу властей РФ удаляет программы для обхода цензуры

Некоторые технологические гиганты из США при этом следуют предписаниям российских властей, способствующим цензуре. Так, в июле концерн Apple по требованию Роскомнадзора заблокировал в своем магазине приложений для пользователей из РФ 25 популярных VPN-сервисов. При этом вскоре после начала войны РФ против Украины Apple официально прекратил продажи айфонов, айпадов и ноутбуков MacBook на российском рынке.

В прошлом компания выполняла схожие требования властей Китая - из местного магазина приложений на устройствах Apple также был удален ряд VPN-сервисов. Тогда исполнительный директор IT-гиганта Тим Кук заявил: "Как и в любой другой стране, где мы занимаемся бизнесом, мы исполняем местные законы".

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