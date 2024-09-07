Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что в ночь на 7 сентября российские войска атаковали украинские регионы, применив 67 ударных беспилотников типа "Шахед, цитирует "Медуза".

По данным украинской стороны, силы ПВО сбили 58 беспилотников. Кроме того, шесть дронов, как утверждается, "вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганской области". Еще три российских беспилотника, как утверждается, предположительно упали на территории Украины под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

В Воздушных силах добавили, что применяли силы ПВО в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

В Киеве воздушная тревога из-за атаки дронов длилась 18 минут, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, силы ПВО сбили все беспилотники, угрожавшие городу. Попко добавил, что в Печерском районе по четырем адресам упали обломки дронов, на открытой местности возник пожар на площади 50 квадратных метров, огонь потушили. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Как заявил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Макс Бужанский, один беспилотник сбили возле здания Рады. Он опубликовал фотографию, предположительно снятую на месте падения беспилотника. Власти Киева не комментировали эту информацию, при этом здание Рады находится в Печерском районе, который, по заявлению властей, попал под удар БПЛА.

В Верховной Раде подтвердили эту информацию. "После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады Украины. Повреждений не обнаружено", — сообщила пресс-служба украинского парламента.

В Киевской области, как заявили в региональной администрации, тревога из-за атаки дронов продолжалась более восьми часов. По данным властей, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет, никто не пострадал. Из-за падения обломков в одном из районов повреждены три частных дома.

В Николаевской области, как сообщили власти, силы ПВО сбили 12 дронов, в Херсонской — семь, о последствиях не сообщается. В Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской областях, по данным властей, в результате атаки никто не пострадал. Администрации других регионов, где применяли ПВО, о последствиях атаки не сообщали.

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