Хакеры, предположительно связанные с Кремлем, получили доступ к внутренним документам фонда "Свободная Россия" (Free Russia Foundation), который был основан в США российскими эмигрантами и выступает против политики Кремля. Об утечке документов представители фонда сообщили в пятницу, 6 сентября.

Согласно предварительным данным Free Russia Foundation, атака была проведена с помощью фишинга, а за ней стоит хакерская группировка Coldriver. "Свободной России" еще предстоит оценить масштаб и характер утечки, но "от действий хакеров пострадали десятки организаций, у которых была похищена переписка, включая отчёты о грантах и внутренние документы", пишут представители фонда.

По их мнению, задачей хакеров было "создать предлог для новой волны репрессий в отношении продемократически настроенных россиян", выступающих против войны РФ с Украиной.

"Каждый, кто выступает против Путина и его диктатуры - в нашей команде или в других правозащитных или оппозиционных политических структурах, - ежедневно сталкивается с риском. И это касается не только организаций, но и частных лиц - тех, кто расклеивает антивоенные листовки, проводит одиночные пикеты или заявляет о своей антивоенной позиции в социальных сетях", - указали в фонде.

За несколько дней до этого в одном из Telegram-каналов были опубликованы документы, предположительно связанные с деятельностью фонда. По заявлению оставшихся анонимными авторов публикаций, в их распоряжении оказались документы фонда общим размером более 13 гигабайт, а также 2500 цепочек писем Free Russia Foundation. Свою мотивацию авторы публикаций не объяснили.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !