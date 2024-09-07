Телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы Украины применяют на фронте "дроны-драконы" (dragon drones) — беспилотники, которые сбрасывают на российские укрепления термитную смесь (смесь алюминия с оксидом железа).

Температура горения термитной смеси составляет около 2200 градусов Цельсия. Это вещество быстро сжигает растительность, укрывающую российских военных. Термитная смесь способна прожигать металл и наносит серьезные увечья людям. CNN считает, что ее применение может иметь характер психологического оружия, цитирует "Медуза".

Ранее украинские военные опубликовали видео, демонстрирующие применение дронов — на них видно, как с летящего над лесом беспилотника падают горящие частицы, после чего возникает пожар.

Вооруженные силы РФ активно используют на войне ракеты с термитной смесью для реактивных систем залпового огня "Град".

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