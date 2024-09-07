Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области России является "существенным тактическим достижением" украинской армии. Такое мнение директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс высказал в субботу, 7 сентября, в интервью газете Financial Times. По его словам, действия ВСУ обнажили уязвимости российской армии.

В то же время другой собеседник издания, глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Ричард Мур, воздержался от оценки наступательной операции ВСУ. Пока "слишком рано" говорить о том, как долго украинская армия сможет удерживать под своим контролем территории в Курской области, отметил Мур. Наступление "принесло войну в дома обычных россиян", добавил глава британской разведслужбы.

Киев: Не собираемся аннексировать территории РФ

ВСУ ведут наступление в Курской области с 6 августа. К концу августа украинская армия, по собственным данным, контролировала 1294 квадратных километра территории региона и 100 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать эти территории, назвав такую позицию частью "плана победы" в войне. Однако Киев не собирается аннексировать эти части Курской области, отметил украинский лидер.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал наступление украинцев легитимным. Киев не информировал Североатлантический альянс о своих планах наступления на российский регион, указал генсек НАТО.

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