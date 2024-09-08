Филиал Таллиннского городского музея, известный как Таллиннский русский музей, теперь называется Музей народов Таллинна, сообщает эстонский портал Delfi со ссылкой на RusERR.

Изменения, подчеркивают в учреждении, связаны с приведением в соответствие названия и содержания музея.

"Филиал Таллиннского городского музея по адресу ул. Пикк, 29а, находящийся в средневековом купеческом здании, известном также находившейся в нем первой школой-студией художника Антса Лайкмаа, уже давно своими выставками отражает наследие и традиции различных народов, живущих в Таллинне, и их вклад в культурное наследие города", – объясняет музей решение сменить название.

"Таллиннский русский музей меняет название, теперь мы будем рады приветствовать в Музее народов Таллинна, на эстонском – Tallinna rahvaste muuseum. Сейчас очень любят короткие названия, было VeMu (Vene Muuseum), будет RaMu, так что не удивляйтесь, если эту аббревиатуру увидите. Мы продолжаем действовать как филиал Таллиннского городского музея, ничего не меняется", – отметила в интервью Радио 4 представитель музея Ирина Криворукова.

Нынешние сотрудники Русского музея продолжат работу в Музее народов Таллинна.

Под новым названием музей будет представлен на Днях национальных культур (14-24 сентября), на фестивале улицы Пикк (15 сентября) и на связанной с ним исторической выставке.

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