В июле и августе зафиксирован наивысший с начала года уровень смертей среди мирного населения, вызванных российскими боевыми действиями в Украине, подсчитали в УВКПЧ ООН.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) обнародовало актуальные данные по числу погибших и пострадавших гражданских лиц в Украине вследствие российской военной агрессии. Согласно отчету, представленному 6 сентября, с 24 февраля 2022 года до конца августа 2024 года число раненых среди мирного украинского населения составило не менее 24 614 человек, а погибших - 11 743.

"В августе 2024 года в Украине были убиты по меньшей мере 184 мирных жителя, 856 получили ранения, что делает этот месяц вторым после июля по количеству жертв в 2024 году", - указывают авторы ежемесячного отчета. По их данным, в июле были убиты по меньшей мере 219 гражданских и ранены еще 1018.

Зафиксированное высокое число пострадавших среди гражданского населения в УВКПЧ ООН связывают с многочисленными массовыми инцидентами, приведшими к жертвам, в частности в Константиновке Донецкой области и Харькове, а также ежедневными атаками вблизи линии фронта, особенно в Донецкой области.

Воздушные атаки РФ становятся все агрессивнее

Помимо прочего, авторы отчета выделили совершенную 26 августа крупномасштабную скоординированную атаку ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Она вызвала значительные повреждения энергетической инфраструктуры в 15 регионах и привела к гибели и ранениям мирных жителей в десяти областях Украины и в Киеве. Это стало девятой подобной волной атак с 22 марта 2024 года, указывают в УВКПЧ ООН.

В августе было разрушено 13 и повреждено 38 образовательных учреждений. Также в течение последнего летнего месяца разрушено два и повреждено 28 медицинских учреждений.

УВКПЧ ООН подчеркивает, что отчет неполный

Составители отчета признают, что количество потерь среди гражданских лиц, вероятно, занижено. Особенно это касается городов, где в начале полномасштабной агрессии РФ в 2022 году велись длительные интенсивные боевые действия - например, Мариуполь в Донецкой области, Лисичанск, Попасная и Северодонецк - в Луганской области.

Согласно подтвержденным данным ООН, всего за время полномасштабной войны РФ в Украине погибли 5692 мужчины, 3534 женщины, 338 мальчиков и 275 девочек. Пол 28 погибших в результате российской агрессии детей и 1876 взрослых пока не удалось установить.

В течение августа 2024 года погибли по меньшей мере 107 мужчин, 69 женщин, четыре мальчика и четыре девочки. Кроме того, ранения получили 434 мужчины, 371 женщина, 32 мальчика и 19 девочек. А за восемь месяцев этого года, по данным ООН, из-за развязанной Россией войны погибло 1355 гражданских украинцев, тогда как за весь 2023 год - 1967, а за 2022 год - 8427.

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