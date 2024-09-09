В ходе последнего из трех дней российских региональных выборов независимые наблюдатели отмечали манипуляции, факты многократного голосования и другие нарушения. Ни одна реальная оппозиция не была допущена к выборам.

Независимые наблюдатели из движения "Голос", признанного Кремлем "иноагентом", зафиксировали большое количество нарушений на муниципальных выборах в РФ. По данным "Голоса", за последний третий день голосования, в воскресенье, 8 сентября, поступило 104 сообщения о нарушениях. В них, в частности, говорилось о принуждении избирателей к голосованию с использованием цифровых технологий, отказах в выдаче бумажных бюллетеней, подвозе избирателей, манипуляциях в ходе выездного голосования, расхождении в контролируемой наблюдателями явке, вбросах бюллетеней и даже "затроении" одних и тех же избирателей в списках УИК.

"Работодатели призывали своих сотрудников голосовать и шли за ними на избирательные участки, - пeредает агентство dpa. - Как всегда в России, имело место незаконное многократное голосование и другие нарушения закона". Немецкое информагентство называет события трех последних дней в России проверкой "общественного мнения в разгар агрессивной войны против Украины" и "настроения Кремля, который испытывает особое давление из-за наступления украинских войск на российскую территорию в Курской области".

Движение "Голос" уже ранее заявляло, что аппарат власти делает все возможное, чтобы помочь представителям кремлевской партии "Единая Россия" продолжать занимать ключевые политические посты в стране. Организация перечислила сотни нарушений в дни голосования - манипуляции, факты многократного голосования и другие. Представители ни одной реальной оппозиционной силы к выборам допущены не были. В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила в Москве, что никаких инцидентов замечено не было.

Киев осудил выборы в аннексированном Крыму

В своем заявлении министерство иностранных дел Украины раскритиковало выборы, прошедшие на аннексированном полуострове Крым. Голосование было фарсом и нарушением международного права и не имело ничего общего с волеизъявлением избирателей и поэтому было признано недействительным, заявили в украинском МИД. Политики, участвовавшие в выборах, никоим образом не были легитимизированы украинской стороной и лица, причастные к организации выборов, будут привлечены к ответственности, предупредил Киев.

Во время выборов в регионах России возбудили пять уголовных дел

Между тем во время проведения избирательных кампаний было возбуждено пять уголовных дел, сообщил заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Дмитрий Дацко. По его словам, которые приводят российские информагентства, практически все дела были возбуждены в связи с ложными сообщениями о терактах. Выступая на брифинге в ЦИК, Дацко отметил, что общественный порядок в стране поддерживают более 100 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

Выборы 2024 года проводились в 83 регионах РФ. 8 сентября проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы, глав субъектов РФ, региональных парламентов и органов местного самоуправления. По официальным данным, в большинстве регионов, где уже известны предварительные итоги голосования, победили действующие губернаторы, при этом большинство голосов набрала партия власти "Единая Россия". Исключением стал Братск Иркутской области, где выиграл самовыдвиженец Александр Дубровин.

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