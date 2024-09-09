Войска РФ в ночь на 9 сентября нанесли удар по Киеву, применив ударные беспилотники типа "Шахед". Как сообщили в Киевской городской военной администрации, это была уже пятая воздушная атака на столицу Украины с начала сентября.

Беспилотники, запущенные с территории Курской области, атаковали город несколькими волнами. Воздушная тревога в Киеве продолжалась больше часа, рассказал глава администрации Сергей Попко.

По его данным, все российские дроны были уничтожены средствами ПВО на подступах к Киеву. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 9 сентября российские военные выпустили по территории Украины три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и восемь ударных беспилотников типа "Шахед".

Силы ПВО сбили две ракеты и шесть дронов. Еще два беспилотника, отметили украинские военные, "локационно потеряны" на территории Украины — вероятно, они упали под влиянием средств радиоэлектронной борьбы.

"Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели", — добавили в Воздушных силах ВСУ. ПВО работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

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