Как минимум 46 человек погибли и 22 пропали без вести из-за наводнений и оползней, спровоцированных тайфуном Янги, который обрушился на север Вьетнама. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Associated Press со ссылкой на вьетнамские СМИ сообщает о 59 погибших.

Тайфун достиг северо-восточного побережья Вьетнама в субботу. В воскресенье власти снизили уровень погодной опасности, но в понедельник предупредили жителей о дальнейших наводнениях и оползнях.

По данным Reuters, миллионы домохозяйств и предприятий остались без электричества, повалены тысячи деревьев, затоплены автомагистрали, обрушился по меньшей мере один крупный мост. В течение дня последствия тайфуна ощутят и жители столицы страны Ханоя, там ожидаются ливни и сильный ветер.

Из-за тайфуна серьезные повреждения получили промышленные парки и заводы, расположенные в Хайфоне и других городах региона. В частности, обрушилась одна из стен завода LG, а складские помещения с электроникой были затоплены. Сообщается, что на восстановление предприятий может уйти до месяца.

Ранее тайфун Янги прошел по территории Филиппин, где погибли 20 человек, и Китая, где его жертвами стали четыре человека. Власти КНР оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре острова Хайнань, в 102 млн долларов.

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