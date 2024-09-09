Правоохранительные органы Польши раскрыли группировку хакеров, которая, действуя в интересах России и Беларуси, планировала осуществить кибератаки в стране. Об этом заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

В задачи кибервзломщиков входило "вымогательство денег, а также принуждение к сотрудничеству", цитирует Гавковского агентство dpa. Объектами своих атак участники группировки избрали главным образом органы власти и госкомпании, продолжил министр. В качестве примера он привел хакерскую атаку на польское антидопинговое агентство POLADA.

Гавковский не уточнил, сколько человек входило в группировку, а также число задержанных. Он добавил, что с начала года зафиксировано 400 тысяч предполагаемых кибератак — значительно больше, чем за весь 2023 год (370 тысяч).

Так, 9 августа стало известно, что в результате действий киберпреступников произошла утечка данных POLADA. Агентство обратилось в Центральное управление по борьбе с киберпреступностью, Управление по защите персональных данных, министерство спорта и туризма, а также в CERT Polska — компьютерную группу реагирования на чрезвычайные ситуации.

Варшава планирует в 2025 году выделить на усиление национальной обороны рекордные 186 млрд злотых (48,5 млрд евро). Замминистра обороны Польши Станислав Взьонтек заявил, что доля расходов на эти цели возрастет до 4,7% ВВП. По этому показателю Польша занимает первое место среди стран ЕС, отмечало агентство Associated Press.

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