Власти Литвы на фоне войны РФ в Украине готовят национальный план массовой эвакуации. Как заявила в понедельник министр внутренних дел страны Агне Билотайте, соответствующий проект будет представлен уже в октябре. "У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации", — цитирует слова Билотайте LRT.

"Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии — это наша новая реальность", — добавила глава литовского МВД.

По словам Билотайте, Вильнюс решил взаимодействовать по этому вопросу с другими странами Балтии и подать заявку на финансирование от ЕС. "Призываем провести оценку рисков на уровне Евросоюза, чтобы лучше понять угрозы и обеспечить меры гражданской защиты", — отметила министр.

В МВД Литвы 6 сентября указывали, что предлагают странам региона адаптировать гражданскую безопасность к гибридным и военным угрозам. В ведомстве считают, что при необходимости эвакуация может быть проведена в соседние государства и другие страны региона. После разработки планов в Вильнюсе предлагают "опробовать их в ходе совместных учений". К процессу хотят привлечь неправительственные организации, бизнес, международные структуры и институты ЕС.

"Мы больше не можем полагаться на меры гражданской обороны мирного времени", — считает Билотайте.

В стране создана новая модель управления чрезвычайными и кризисными ситуациями, активно расширяется сеть убежищ, модернизируется система оповещения населения. В муниципалитетах и министерствах уже работают 65 профильных служащих, ответственных за гражданскую безопасность, завершается пятилетний комплексный план мероприятий по подготовке к возможной аварии на Белорусской АЭС.

Сейм Литвы утвердил программу развития гражданской защиты до 2030 года, на которую выделено 285 млн евро.

Между тем министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что власти будут стремиться к тому, чтобы около 5000 подземных сооружений к ноябрю были готовы к использованию в качестве убежищ.

В свою очередь в МВД Эстонии напомнили, что в начале года власти утвердили четырехлетний и десятилетний планы действий в области гражданской защиты и готовы при необходимости информировать население с помощью СМС-сообщений и по другим каналам.

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