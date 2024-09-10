После двух лет подготовки и нескольких отложенных стартов четыре астронавта миссии Polaris Dawn успешно стартовали с мыса Канаверал на корабле Dragon и ракете Falcon 9 компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Им предстоит улететь дальше и выше всех орбитальных миссий и впервые в истории вывести космического туриста в открытый космос.

Капитаном и спонсором первой из трех миссий Polaris стал 41-летний миллиардер-авиатор Джаред Айзекман. Он уже был на орбите на том же Dragon — капитаном первого в истории гражданского полета на орбиту в рамках миссии Inspiration4.

Теперь ему предстоит выйти из корабля в открытый космос в компании Сары Гиллис — ведущего инженера SpaceX. Ее коллега Анна Менон, а также друг Айзекмана, отставной пилот американских ВВС Скотт "Кидд" Потит, подождут их внутри.

Все четверо облачатся в новые скафандры SpaceX, потому что у Dragon нет шлюза, и Айзекман с Гиллис выйдут в космос через распахнутую настежь дверь корабля.

Запуск дважды откладывали две недели назад. Сначала из-за утечки гелия, а потом — из-за плохого прогноза погоды. Дело в том, что Dragon пробудет в космосе пять-шесть дней, и ему нужна хорошая погода для приводнения на обратном пути. В противном случае придется задержаться на орбите, но ресурсы жизнеобеспечения ограничены, а к МКС он пристыковаться не может.

Но вот теперь звезды сошлись, и Falcon 9 стартовал с мыса Канаверал утром во вторник. Через несколько минут первая ступень благополучно вернулась на Землю и успешно приземлилась на плавучую автономную платформу Just Read the Instructions.

Первая цель Polaris Dawn — подняться на самую высокую околоземную орбиту за всю историю пилотируемых полетов. Дальше от Земли улетали только астронавты лунных миссий "Аполлон".

Вторая и главная цель миссии — выход в открытый космос. Он намечен на четверг, 12 сентября.

Выход за пределы корабля считается самой рискованной частью орбитального полета и был уделом профессиональных космонавтов, астронавтов и тайконавтов государственных космических миссий со времени первого выхода в открытый космос Алексея Леонова в 1965 году.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !