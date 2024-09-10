Пекин оказывает Москве "весьма существенную" помощь в усилении ее военной машины, а взамен Россия передает Китаю тщательно охраняемые военные технологии — по подводным лодкам и ракетам, заявил во вторник заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает Русская служба Би-би-си.

Общаясь с группой журналистов, в том числе Politico, после встречи с коллегами из ЕС и НАТО в Брюсселе, Кэмпбелл повысил градус риторики в адрес Пекина, отмечает издание.

Если ранее США заявляли о китайских поставках технологий двойного назначения, которые могут применяться в ВПК, то теперь Вашингтон прямо заявляет, что Китай помогает российским военным.

"Это не возможности двойного назначения, — сказал Кэмпбелл. — По сути, они содействуют напрямую российской военной машине".

"Мы видим усилия на самом высоком уровне обоих правительств, чтобы попытаться как скрыть, так и защитить определенные элементы этого тревожного сотрудничества", — продолжил дипломат.

Китай ранее отрицал поставки России оружия для войны в Украине. Пекин настаивает, что не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" в отношении войны, напоминает Politico.

В обмен на помощь Пекина, говорится в статье, Москва начала сотрудничество с Китаем по подводным лодкам, ракетам и другим чувствительным технологиям. Исторически Москва с осторожностью относилась к предоставлению Пекину своих новейших военных технологий.

"Возможности, которые предоставляет Россия, — это поддержка в областях, где ранее они откровенно не хотели напрямую взаимодействовать с Китаем", — сказал Кэмпбелл. — Это касается операций по подводным лодками, проектирования в авиации, а также касается возможностей ракетного оружия".

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