Военный пресс-тур, футбол и граффити. Российские операции влияния в Африке

Юные футболисты слушают российский гимн перед матчем. Неподалеку участники фестиваля граффити рисуют портрет Владимира Путина на стене. Добро пожаловать в Буркина-Фасо, одну из тех африканских стран, где Россия наращивает свое влияние.

Би-би-си собрала свидетельства того, как Россия через прессу и культурные инициативы привлекает на свою сторону африканских журналистов, инфлюэнсеров и студентов, распространяя при этом вводящую в заблуждение информацию.

Этим занимается "Африканская инициатива", новая российская медиаорганизация, которая называет себя "информационным мостом между Россией и Африкой". В нее вошли структуры, которые были созданы ликвидированной ЧВК "Вагнер". По мнению экспертов, "Африканская инициатива" связана с российскими спецслужбами.

Эта организация, зарегистрированная в сентябре 2023 года, вскоре после гибели руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе, привлекла сотрудников распущенных структур ЧВК "Вагнер" и Пригожина.

Активнее всего она работает в трех странах, где правят военные хунты — Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

В последние годы, после военных переворотов, эти страны отвернулись от западных союзников, обвинив их в колониализме и в провалах в борьбе с джихадистскими группировками, и совершили разворот в сторону России.

Помимо проведения культурных мероприятий, "Африканская инициатива" содержит новостной сайт на русском, английском, французском и арабском, видеоканал и несколько телеграм-каналов, на один из которых подписаны почти 60 тысяч человек.

Некоторые из этих телеграм-каналов "переработаны" из существовавших прежде пригожинских каналов. Они первыми рекламировали Африканский корпус, созданный Министерством обороны России на месте военных структур ЧВК "Вагнер" в Западной Африке.

"Африканская инициатива" публикует массу материалов с прокремлевскими нарративами и дезинформацией, особенно о США.

В статьях на сайте "Африканской инициативы", например, утверждается — без доказательств, — что США используют Африку как полигон для производства и испытания биологического оружия. Это продолжение давно разоблаченной кремлевской дезинформационной кампании.

В одной из статей автор повторяет безосновательные утверждения Кремля, будто в Африку переместили некие американские биолаборатории из Украины.

В другой утверждается, опять-таки без каких-либо доказательств, что число этих биолабораторий растет, что "под вывеской исследовательских и гуманитарных проектов африканский континент превращают в испытательный полигон Пентагона".

Как отмечает глава Ближневосточной и африканской программы Польского института международных отношений Янджей Череп, пригожинские структуры в своей пропаганде нападали прежде всего на Францию, а "Африканская инициатива" в гораздо большей степени фокусируется на американцах.

Военный "пресс-тур"

В июне Россия устроила "пресс-тур" по оккупированным территориям Украины для блогеров и журналистов из восьми африканских стран. Организацией тура занимались российские государственные СМИ и попавшие под санкции чиновники. Участники тура посетили и штаб-квартиру "Африканской инициативы" в Москве.

"Африка получала мало информации [о войне в Украине], — сказал Би-би-си участник "пресс-тура", блогер и ученый из Ганы Раймонд Агбади. — Та информация, что мы получали, была недостаточно убедительной и не позволяла понять, из-за чего эта война".

Помимо африканцев, в "пресс-тур" съездил и американский инфлюэнсер Джексон Хинкл, известный поклонник Путина, распространяющий множество ложных утверждений об Украине.

"Они вернулись усталыми, но удовлетворенными", — написал об этой поездке прокремлевский новостной сайт.

Из Москвы журналистов повезли в оккупированный украинский портовый город Мариуполь в Донецкой области. Оттуда они поехали в города оккупированной части Запорожской области.

В течение всего тура гостей сопровождали российские чиновники, а передвигались они с военными на машинах с буквой Z.

До этого тура, в мае, "Африканская инициатива" организовала "пресс-тур" в Мариуполь для блогеров из Мали.

Так называемые пресс-туры проводят многие страны, пытаясь продвинуть свои взгляды на те или иные проблемы. "[Но] западная пресса постоянно организует курсы для журналистов, на которых обучают, как писать на ключевые темы всемирного значения, Россия же использует такие туры с сопровождением как способ продвижения определенных нарративов", — говорит старший аналитик Центра стратегических и международных исследований Африки Биверли Очиенг. По ее словам, чем-то похожим занимается и Китай.

Очиенг считает, что отчеты африканских журналистов о таких поездках создают ощущение подлинности информации — по крайней мере, потому что они обращаются к аудитории на ее языке и не выглядят непосредственными участниками какой-то большой кампании по созданию позитивного образа России.

В рассказах о "пресс-туре" африканские журналисты называют оккупированные Россией регионы Украины "зонами конфликта в России" и цитируют назначенных Россией местных руководителей, тем самым повторяя постулаты российской государственной пропаганды и воспроизводя российский взгляд на то, где проходят границы Украины.

В статье на англоязычном сайте JoyOnline журналистка из Ганы Айви Сеторджие пишет, что Запорожская область находится "на юге европейской части России".

В разговоре с Би-би-си она заявила, что не согласна с утверждением, что эти регионы Украины были незаконно аннексированы Россией. При этом Сеторджие уверяет, что это ее собственное независимое мнение и что она не подвержена влиянию России.

Боевые искусства и граффити

Помимо "пресс-туров", местные структуры и партнеры "Африканской инициативы" в Западной Африке активно занимаются продвижением позитивного образа России на местах.

Би-би-си отслеживает эту деятельность по телеграм-каналам "Африканской инициативы" и ее страницам в фейсбуке.

В Буркина-Фасо, например, включали гимн России на футбольном соревновании, в школах проводили "уроки дружбы" с рассказами о России. Там провели турнир по самбо, курсы первой помощи для полиции и обычных граждан, а также фестиваль граффити, где рисовали Владимира Путина с капитаном Тома Санкара, который в 1980-х стал президентом Буркина-Фасо (тогда — Верхней Вольты) в результате переворота, а через четыре года был убит участниками нового переворота.

Все мероприятия спонсировала "Африканская инициатива".

В конце августа в Буркина-Фасо она собрала сто студентов, чтобы рассказать им о возможностях учебы в России.

"Я узнал о культуре России и отношениях между властями наших стран", — говорит улыбающийся студент в футболке с логотипом "Африканской инициативы" в одном из видео, опубликованных после встречи.

Кроме того, фотографии и видео в соцсетях рассказывают о раздаче сотрудниками "Африканской инициативы" продовольствия местным жителям и показах документального фильма "Турист" о группе военных инструкторов ЧВК "Вагнер" в Центрально-Африканской Республике.

Кто стоит за "Африканской инициативой"

"Изначально идея была в том, чтобы упразднить все, что создал Пригожин, и заменить чем-то новым. Затем по ходу дела стало понятно, что на самом деле разумнее использовать уже имевшиеся активы", — говорит Янджей Череп из Польского института международных отношений.

Он отмечает, что важную роль в новых структурах играет ФСБ. Пост главного редактора "Африканской инициативы" (официально она называет себя информационным агентством) занимает Артем Куреев. По данным специалистов по России, он агент ФСБ.

Заместительницей главного редактора "Африканской инициативы", как сказано на ее сайте, является Анна Замараева — бывший пресс-секретарь ЧВК "Вагнер".

Представительство "Африканской инициативы" в Буркина-Фасо создал Виктор Луковенко, известный как один из политтехнологов Пригожина. Несколько месяцев назад он ушел с поста руководителя представительства. Луковенко — русский радикальный националист, он отсидел пять лет (из восьми изначально назначенных судом) за убийство темнокожего иностранца в Москве в 2009 году.

Би-би-си послала "Африканской инициативе" и представителям российских властей запрос о комментарии. Московский офис "Африканской инициативы" подтвердил получение запроса, но не ответил на него, власти никак не отреагировали.

В феврале, реагируя на доклад Госдепартамента США, "Африканская инициатива" заявила на своем сайте, что ее цель — распространение знаний об Африке в России и популяризация России в Африке, и что она "дает разным жителям Африки, в том числе критикующим западные страны, возможность быть услышанными".

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