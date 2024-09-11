Крупный участок моста Каролы в немецком Дрездене обрушился в реку Эльба в ночь на среду. В воду рухнул сегмент моста протяженностью в сто метров, по которому были проложены трамвайные пути.

Местные газеты, ссылаясь на спасательные службы, сообщили, что частичное обрушение моста произошло около трех часов ночи по не установленным пока причинам.

В результате аварии были повреждены две крупные линии теплоснабжения, что негативно сказалось на ситуации с отоплением во всем городе. По сообщению спасательных служб, из строя вышла вся система теплоснабжения в Дрездене, вылившиеся потоки горячей воды полностью затопили часть побережья.

В результате обрушения моста никто не пострадал. Все подъезды к мосту Каролы в настоящее время перекрыты. Городские власти просят людей не приближаться к зоне аварии и не мешать аварийным службам.

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