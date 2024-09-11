Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на регион совершаются "налеты вражеских беспилотников". Об этом он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

"Прошу с понимаем относиться к временным ограничениям, которые нам приходиться вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются, а ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников", — заявил Чибис.

Подробностей атаки он не привел.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорты Мурманска и Апатитов временно не принимают и не отправляют рейсы. В мурманском аэропорту ограничения ввели с 09:31 по московскому времени, в Апатитах — с 10:30.

Telegram-канал Baza писал, что в районе Североморска, где расположена главная военно-морская база Северного флота РФ, обнаружены три беспилотника.

Об угрозе атаки беспилотников губернатор Мурманской области также сообщал 21 августа. Telegram-каналы писали, что украинский дрон был сбит российской системой ПВО. Российские "военкоры" предполагали, что целью беспилотника могла быть авиабаза Оленья, где расположены ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.

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