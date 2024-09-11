В ночь на 11 сентября армия РФ атаковала территорию Украины ракетами и дронами, большинство беспилотников удалось сбить. Об этом сообщило в Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, всего по территории страны были запущены 25 ударных дронов типа Shahed, одна ракета "Искандер-М", две ракеты комплекса С-300 и шесть ракет Х-31П. Запуски проводились из Краснодарского края, Курской области, аннексированного Крыма, оккупированной части Донецкой области и акватории Черного моря.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что силам ПВО удалось сбить 20 беспилотников, еще пять "локационно утеряны на территории Украины". О сбитии ракет в пресс-релизе не говорится (уточняется, что шесть из них были запущены в направлении острова Змеиный).

Силы ПВО работали в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровский и Полтавской областях, следует из сообщения украинских военных. Информация про пострадавших и разрушения не поступала, отметили в ВСУ.

По данным Министерства энергетики Украины, российские военные ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Полтавской, Запорожской и Хмельницкой областях. Питание удалось оперативно восстановить для всех потребителей.

В Черниговской области в результате артиллерийского обстрела повреждено здание больницы в городе Семеновка, сообщил глава региональной администрации Вячеслав Чаус. "Серьезно повреждены окна, частично нет электроснабжения. Предварительно, пациенты и персонал не пострадали", — отметил чиновник.

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