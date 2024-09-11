В Польше набирает обороты скандал из-за продажи личных вещей российских военных, которой занималась в соцсетях польская журналистка и волонтерка Каролина Баца-Погожельская.

Мнения жителей Польши разделились полярно: одним подобный аукцион кажется нарушающим все возможные этические принципы, другие выступают в защиту журналистки, напоминая, что российские войска сами вторглись на территорию Украины, а вырученные деньги помогут ВСУ.

О споре активно пишут российские пропагандистские СМИ, которые сравнивают польский аукцион с мародерством.

Аукцион вещей российских солдат

Распродажа вещей российских солдат была устроена на двух платформах: в личном канале журналистки Каролины Баца-Погожельской в YouTube и на краудфандинговом сайте Zrzutka.pl. Среди выставленных на продажу лотов — жетоны российских солдат, наручные часы, а также кепка бойца ЧВК "Вагнер".

"Есть жетон мертвой российской разведки, часы", — говорит Баца-Погожельская на отрывке видео с аукциона, который активно ретвитят пользователи сети Х (бывший Twitter).

На канале журналистки в YouTube этого видеофрагмента нет. Но в описании на сайте Zrzutka.pl говорится, что "кепку вагнеровца" ей в качестве сувенира из России привез "жених Руслан из 63-го батальона 103-й бригады".

"Только мы знаем, в каких условиях они были добыты. Пусть зло превратится в добро, а деньги от трофеев помогут ВСУ. Кепка группы "Вагнера" — это абсолютный уникальный лот, поэтому цена должна быть соответствующей", — говорится на сайте.

Заявленная цена кепки — 8000 злотых (около 1860 евро), а жетона — 1000 злотых (около 230 евро).

Почему нельзя торговать жетонами

Как отмечает польское издание i.pl, в обществе подобная распродажа вызвала большой резонанс, поскольку, например, изъятие жетонов существенно затрудняет идентификацию погибших. Пользователи сети X разделились: одни Бацу-Погожельскую за распродажу резко критикуют, другие защищают.

"Часы, нашивка, флаг, кепка — это еще можно понять, но торговля жетонами, снятыми с павших солдат, совершенно неприемлема — ни морально, ни интеллектуально", — уверен польский политолог и журналист Ярослав Вольский.

Он отмечает, что любой погибший имеет право на достойное захоронение, и к погибшим россиянам это относится ровно в такой же степени. "То, что отличает нас от них, — это, в частности, уважение к таким вещам, как права военнопленных, право на достойное захоронение… Все ценные вещи, найденные при погибшем солдате, обычно подлежат возврату семье или государству. Особенно это касается половинок военных жетонов", — объясняет Вольский.

В Х раздаются призывы провести по этому поводу расследование. Пользователи с сарказмом пишут, что россияне, видимо, убегали в большой спешке, если уж забыли взять часы. На это Каролина ответила: мол, да, всё так, иногда в окопах оставляют целые рюкзаки.

Однако гораздо сложнее поверить в то, что убегавшие российские военные могли где-то забыть свои жетоны. "То, что она торгует в интернете, чтобы помочь солдатам, — это нормально. А то, что жетоны с трупов похищают, — нет", — пишут пользователи Х.

Периодически в этой дискуссии достается и лично журналистке — предметом обсуждения становится ее внешность и личная жизнь. Некоторые пользователи из Польши упоминают Волынскую резню 1943 года (массовое убийство польского населения на западе Украины), отмечая, что многие поляки, ставшие жертвами, достойно не похоронены до сих пор.

В защиту Каролины выступила ее коллега Катажина Мокшицкая. "Мне интересно: а если бы россияне напали на Польшу — бомбили, убивали, грабили, похищали детей. Если бы в окопах гибли наши братья, мужья, отцы. Если бы это наши дома обваливались нам на голову, и это мы бежали с ребенком в одной руке и собакой в другой. Если бы все это происходило в Польше. Интересно, столько людей оскорбляло бы сейчас Каролину на том основании, что нужно уважать права захватчика?" — написала она.

Мокшицкая говорит, что можно сколь угодно критически относиться к самой распродаже, но нельзя позволять этому отношению выливаться в личные оскорбления.

Заявление польской журналистки

На фоне скандала вокруг аукциона Баца-Погожельская опубликовала отдельное заявление. Все проданные вещи она назвала трофеями, заявив при этом, что "ни одна из них не была снята с мертвого солдата".

По информации журналистки, все выставленные на продажу вещи "нашли в окопе, который россияне оставили вместе со всем снаряжением, убегая от украинцев". В Польшу их передали украинские военные.

"Вещи, которые стали бесхозными, могли помочь финансово поддержать украинских бойцов", — утверждает Баца-Погожельская. Все вырученные средства она планирует направить "на покупку автомобилей для поддержки борьбы украинцев с российским агрессором".

Кто такая Каролина Баца-Погожельская

Баца-Погожельская сотрудничает с такими известными в Польше изданиями, как Dziennik Gazeta Prawna и Wprost. С марта 2022 года по ноябрь 2023 года она работала корреспондентом Wprost в Украине, куда переехала на это время, чтобы писать репортажи с фронта.

На своем канале в YouTube Баца-Погожельская много рассказывает об обстрелах украинских городов — Харькова, Полтавы и Львова. Журналистка также записывает интервью с экспертами на актуальные темы — например, о том, почему Польша не сбивает российские дроны; обсуждает с ними ситуацию в украинской энергетике и последствия российских обстрелов. Среди ее работ — несколько репортажей об уничтоженных городах и селах Сумской области.

В соавторстве с Михаилом Потоцким журналистка написала книгу "Черное золото. Войны за уголь с Донбасса", отмеченную премией Grand Press.

Баца-Погожельская на добровольных основах помогает ВСУ — в частности, собирает деньги на покупку дронов и автомобилей, а также закупает для бойцов продовольствие и спальные мешки.

"Би-би-си" обратилась к журналистке за комментарием, однако та отказалась от разговора, сославшись на свои уже сделанные публичные заявления.

Обвинения в мародерстве

Российские СМИ обвинили Бацу-Погожельскую в ограблении погибших солдат. "Московский комсомолец" назвал аукцион отвратительным, а "Аргументы и факты" охарактеризовали действия журналистки как "циничное мародерство".

За последние три года обвинения в мародерстве чаще всего звучали как раз в адрес российских военных. Многие жители оккупированных украинских территорий жалуются на мародерство со стороны россиян.

Так, украинская беженка в Великобритании опознала свой бойлер — вероятно, похищенный из ее квартиры в Попасной, — на фотографии российского танка.

Судя по многочисленным свидетельствам, во время оккупации ЧАЭС россияне разграбили и эту станцию: например, похитили дозиметры.

На мародерство российских военных жалуются и сами россияне — жители прифронтовых городов и сел Курской области.

Многие из них отказываются эвакуироваться в более безопасные места из опасений, что в таком случае их дома разграбят российские же военнослужащие.

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