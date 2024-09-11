США выделили на невоенную помощь Украине еще около 717 млн долларов — об этом объявил в среду в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как объясняет пресс-служба Госдепартамента США, эти более 700 млн долларов пойдут на украинскую энергетику, гуманитарную помощь и разминирование.
На восстановление украинской энергетики после российских ракетных ударов США дают 325 млн долларов — в дополнение к 500 млн, уже обещанным на Саммите мира в начале лета.
На гуманитарную помощь, согласно пресс-релизу Госдепартамента, пойдут почти 290 млн долларов.
На разминирование тыловых территорий Украины США выделяют более 102 млн долларов.
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