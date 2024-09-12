ООН заявляет о гибели шести сотрудников в результате израильского удара в Газе

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявило, что жертвами израильского удара, который был нанесен в среду по одной из его школ в центральной части сектора Газа, стали шесть сотрудников.

"Среди убитых — менеджер приюта БАПОР и другие члены команды, оказывающие помощь перемещенным лицам", — говорится в сообщении.

По данным агентства, это "самое большое число жертв среди персонала в рамках одного инцидента" с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС и пятый удар по школе, которая используется в качестве убежища, за последние 11 месяцев.

Ранее местные медики и представители подконтрольного ХАМАС Управления гражданской обороны Газы заявили, что в результате удара по школе "Аль-Джауни" в лагере беженцев "Нусейрат", который используют в качестве убежища тысячи перемещенных палестинцев, погибли 14 человек.

Израильские военные заявили, что нанесли точный удар по боевикам, которые находились на территории школы и оттуда планировали нападения, добавив, что приняли меры для защиты гражданского населения.

"Были приняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

"Это еще один пример того, как террористическая организация ХАМАС систематически использует гражданскую инфраструктуру в нарушение международного права", — добавили в ЦАХАЛ.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !