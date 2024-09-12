В результате ночного налета российских беспилотников на город Конотоп в Сумской области пострадали 13 человек, сообщает областная военная администрация.

"В ночь на 12 сентября враг совершил массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской общины. Россияне применили БПЛА типа Shahed, направив их в том числе на жилые дома, учебные заведения и медицинские учреждения. По предварительным данным, в результате вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили 13 человек", — говорится в сообщении.

Ночью почти во всех регионах Украины, за исключением самых западных областей, в ночь на четверг объявлена воздушная тревога из-за налета российских ударных беспилотников.

Тревога действует в том числе в Киеве и Киевской области.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении многочисленных групп "шахедов" по всей стране.

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