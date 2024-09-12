Российский журналист, телеведущий и общественный деятель Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил таблоид "Московский комсомолец", позднее информацию подтвердила правозащитница Ева Меркачева.

По данным "Московского комсомольца", Сванидзе умер накануне вечером в своей квартире в Москве. В последнее время журналист тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга.

Сванидзе с 1990-х годов вел на разных российских телеканалах и радиостанциях общественно-политические и исторические программы. Он также преподавал журналистику в Российском государственном гуманитарном университете, более 10 лет руководил там Институтом массмедиа и рекламы.

В 2005-2014 годах Сванидзе был членом Общественной палаты РФ, в 2009-2012 годах — членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. В 2022 году журналист был исключен из Совета по правам человека при президенте РФ (по его собственным словам, из-за "открытой антивоенной позиции").

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