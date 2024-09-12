Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины утверждает, что в ночь на 11 сентября украинские военные сбили над Черным морем российский боевой самолет Су-30СМ из переносного зенитного ракетного комплекса. Сообщение об этом появилось на сайте ГУР утром 12 сентября.

По данным украинской разведки, операцию провели бойцы спецподразделения ГУР. Подбитый самолет перестал выходить на связь около 5:00 утра 11 сентября, он упал в море. Российские военные, участвовавшие в поисках самолета, обнаружили обломки в 70 км к северо-западу от мыса Тарханкут.

Разведка заявила, что уничтожен истребитель 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки в аннексированном Крыму.

Украинская разведка опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, показан момент уничтожения самолета. На записи видно, как в небе над морем летит самолет, затем появляется плывущий катер, после чего в небе возле точки, предположительно, самолета, возникает дым.

Одним из первых об уничтожении самолета днем 11 сентября сообщил украинский Telegram-канал "Крымский ветер", который сослался на источник в ВСУ. По данным канала, при крушении погибли два российских пилота. О потере самолета также сообщили российские "военкоры".

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