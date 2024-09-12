Нанесение Украиной ударов высокоточным западным оружием по территории России будет означать, что страны НАТО напрямую участвуют в войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, цитирует "Медуза".

По мнению Путина, сами ВСУ не в состоянии наносить такие удары — это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, считает Путин, только военнослужащие альянса "могут вносить полетные задания в эти ракетные системы".

"[Когда мы говорим о решении разрешить нанесение таких ударов,] речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет", — заявил Путин.

По мнению Путина, если решение примут, это "изменит саму суть, природу конфликта", и это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.

Владимир Путин ранее уже неоднократно высказывал мнение, что фактически страны НАТО участвуют в войне. "С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет. Они присутствуют на территории Украины", — говорил он, в частности, в июне. Тогда он также выражал уверенность, что ВСУ не могут сами управлять ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Ранее страны Запада не разрешали Украине наносить удары по международно признанной территории России высокоточными дальнобойными системами, которые они поставляют Киеву. Однако по итогам визита главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми и государственного секретаря США Энтони Блинкена, вероятно, Лондон снял такое ограничение — официально это не сообщалось, однако со ссылкой на источники об этом написала газета The Guardian. Блинкен во время визита намекнул, что США могут снять запрет на аналогичное использование ATACMS.

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