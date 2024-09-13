Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна "не ищет конфликта" с Россией. СМИ сообщали, что Лондон разрешил Киеву бить западными ракетами по РФ. Украина имеет право на самооборону, подчеркнул Стармер.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 12 сентября, заявил, что его страна "не ищет конфликта" с Россией. Таким образом он опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что применение Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по целям в глубине российской территории будет означать "прямое участие" в войне стран НАТО.

"Украина имеет право на самооборону (от российской агрессии. - Ред.)", заявил Стармер, а Великобритания полностью поддерживает это право и предлагает возможности в этом контексте. "Но мы не ищем конфликта с Россией - это нисколько не входит в наши намерения", - подчеркнул британский премьер.

Эти слова Кира Стармера прозвучали перед его визитом в США. 13 сентября он встретится в Вашингтоне с президентом Джо Байденом. Одной из тем их переговоров, как ожидается, будет возможность для Украины использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !