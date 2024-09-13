Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от вторых теледебатов со своей соперницей Камалой Харрис. Трамп заявил, что в первых дебатах победил он, а Харрис "должна сосредоточиться" на ее работе вице-президента.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от вторых теледебатов со своей соперницей Камалой Харрис. Об этом говорится в посте самого Трампа, опубликованном в четверг, 12 сентября, в его социальной сети Truth Social.

Трамп сравнил Харрис с "боксером, который проиграл бой" и якобы потому "хочет реванша". "Опросы ясно показывают, что я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, радикального левого кандидата от демократов", - заявил Трамп.

Далее в своем посте республиканец обвинил действующего президента США Джо Байдена и занимающую пост вице-президента Харрис в том, что те "разрушили" страну. "Миллионы преступников и психически больных людей хлынули в США, совершенно бесконтрольно и непроверенно, а инфляция разорила наш средний класс", - утверждает Трамп.

"Камала должна сосредоточиться на том, что она должна была сделать во время последнего почти четырехлетнего периода (президентства Джо Байдена. - Ред.)". - написал Дональд Трамп. "Третьих дебатов не будет!" - заключил он, имея при этом в виду, что первые дебаты он провел с Байденом, который был кандидатом от демократов, пока не снялся с выборов в пользу Харрис.

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