Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Варшаву заявил, что Украине нужно дать разрешение бить западным оружием по целям в глубине территории РФ для самообороны.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал дать Украине разрешение бить западным оружием по целям в глубине территории России. Это заявление Сикорского прозвучало в четверг, 12 сентября, когда в Варшаве находился с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Россия совершает военные преступления, атакуя гражданские объекты ракетами. Бомбардировщики, с которых запускаются эти ракеты, взлетают с аэродромов на территории РФ, - цитирует слова Сикорского агентство Associated Press. - Жертва агрессии имеет право защищать себя. Поэтому я считаю, что Украина имеет право использовать западное оружие для предотвращения военных преступлений".

В Варшаве Блинкен также встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском, которые разделяют позицию Сикорского, отмечает AP.

СМИ: Лондон разрешил Украине бить западными ракетами по России

Накануне Великобритания разрешила Украине применять поставляемые ею крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства написала газета The Guardian в статье, посвященной совместному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Оба встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники The Guardian подчеркнули, что Блинкен и Лэмми вместе приехали в Киев лишь потому, что по Storm Shadow было принято положительное решение. При этом, как отмечает британская газета, если бы Лэмми публично заявил в Киеве о принятом решении, его слова могли бы быть восприняты как "излишне провокационные".

Информация о том, что США приняли аналогичное решение в отношении поставляемых ими Украине ракет, не поступала. В конце августа представитель Пентагона заявил, что Вашингтон по-прежнему не разрешает Киеву бить американскими ракетами вглубь территории РФ.

Путин: это будет участием НАТО в войне

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября заявил, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран Североатлантического альянса в войне.

В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться", пригрозил Путин.

Дроны РФ залетают на территорию стран НАТО

В ночь на 8 сентября один из беспилотников российской армии во время обстрела Украины нарушил воздушное пространство Румынии. Как сообщило местное Минобороны, начиная с 02.25 по местному времени два самолета F-16 румынских ВВС были подняты в воздух "для мониторинга воздушной обстановки". Позднее Бухарест осудил очередную атаку армии РФ по территории Украины, а также нарушение ее воздушного пространства.

До этого обломки российских беспилотников были обнаружены в Румынии в конце июля 2024 года. "Россия совершила еще более чудовищные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы проинформировали наших союзников и координируем с ними свои действия по этому вопросу", - написала министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, добавив, что ее страна "решительно осуждает эти безответственные действия".

7 сентября на востоке Латвии крушение потерпел еще один российский военный БПЛА, сообщил в соцсети X президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их коллективно", - отметил глава государства, добавив, что Рига находится в тесном контакте с союзниками.

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