Федеральная служба безопасности РФ заявила, что получила документальные материалы, которые подтверждают координацию Великобританией "эскалации международной военно-политической обстановки", пишет "Медуза".

На этом основании были лишены аккредитации и высланы из страны шестеро сотрудников посольства Великобритании, находившихся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии. В их действиях обнаружены "признаки проведения разведывательно-подрывной работы", утверждает спецслужба.

Телеканал "Россия-24" назвал имена высланных дипломатов: это сотрудники посольства Британии Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Сотрудник ФСБ в эфире канала заявил, что дипломаты проводили встречи с журналистами "Новой газеты", а также правозащитниками из "Гражданского содействия" и "Международного мемориала".

"Мы устали терпеть этот цирк в виде пробежки через всю Москву и через лесопарки, однодневные визиты в соседние города с целью посидеть несколько часов на скамейке в мороз, или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов", — цитирует "Интерфакс" слова представителя спецслужбы.

"Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно", — добавил сотрудник ФСБ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что полностью разделяет выраженные ФСБ "оценки деятельности британских как бы дипломатов". "Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подрывных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", — написала она в своем телеграм-канале.

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