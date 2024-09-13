Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) считает, что возможное разрешение партнеров по НАТО на применение Украиной дальнобойного оружия дальнего против целей в России подпадает под действие международного права. Об этом он заявил на встрече с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом в Берлине в пятницу, 13 сентября, передает агентство AFP. "Международное право это допускает", - сказал Писториус, уточнив, что США и Великобритания вольны "решать так" в отношении поставленного ими Киеву оружия.

Относительно угроз президента РФ Владимира Путина о том, что такое разрешение будет означать вступление НАТО в войну, Писториус сказал: "Угрозы Путина - это угрозы Путина. Это все, что нужно сказать. Он угрожает, когда хочет, и заманивает, когда считает нужным". Глава Минобороны ФРГ добавил, что Путин неоднократно угрожал в последние годы с целью не дать западным странам поддержать Украину, однако это не должно повлиять на предоставление ей всего необходимого для возвращения территорий, приводит AFP слова Писториуса.

ФРГ и Литва подписали соглашение о размещении бригады бундесвера в Литве

Писториус и Касчюнас подписали в Берлине соглашение о планируемом постоянном размещении немецкой бригады в Литве. Как сообщалось ранее, правительство Германии на фоне полномасштабной войны РФ против Украины решило укрепить восточный фланг НАТО и разместить в Литве на постоянной основе бригаду бундесвера численностью около 5000 человек, которая должна достичь состояния полной боеготовности к 2027 году.

Заключенное соглашение создает правовую основу для развертывания. Министры договорились на встрече, что "первые силы" бригады будут размещены "на временной основе" в следующем году. Это будут части штабной и вспомогательной роты, телекоммуникационной роты и сил материально-технического и медицинского обеспечения, уточняет агентство AFP.

Премьер Великобритании: Мы не ищем конфликта с Россией

Глава британского правительства Кир Стармер накануне заявил, что его страна "не ищет конфликта" с Россией. Таким образом он опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что применение Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по целям в глубине российской территории будет означать "прямое участие" в войне стран НАТО.

Слова Стармера прозвучали перед его визитом в США. 13 сентября он встретится в Вашингтоне с президентом Джо Байденом. Одной из тем их переговоров, как ожидается, будет возможность для Украины использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ.

СМИ: Лондон разрешил Украине бить западными ракетами по России

Накануне Великобритания разрешила Украине применять поставляемые ею крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства написала газета The Guardian в статье, посвященной совместному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Издание добавляет, что на использование ракет Украиной, по всей видимости, будут введены ограничения, "чтобы избежать безрассудных или ненужных атак".

Информация о том, что США приняли аналогичное решение в отношении поставляемых ими Украине ракет, не поступала. В конце августа представитель Пентагона заявил, что Вашингтон по-прежнему не разрешает Киеву бить американскими ракетами вглубь территории РФ. Изменить позицию по этому вопросу США 12 сентября призвала Польша.

Путин: "Это будет участием НАТО в войне"

Президент РФ Владимир Путин в тот же день заявил, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран Североатлантического альянса в войне. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться", пригрозил Путин.

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