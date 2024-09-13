Европейский Союз осудил предполагаемые поставки Ираном ракет России и пригрозил ввести новые санкции против Тегерана. "Евросоюз неоднократно решительно предостерегал Иран от поставок баллистических ракет России. ЕС отреагирует быстро и в координации с международными партнерами", - написал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в микроблоге Х в пятницу, 13 сентября.

По словам Борреля, против Ирана, по всей видимости, будут введены новые и значительные санкции. В штрафной список попадут отдельные лица и компании, связанные с иранскими программами баллистических ракет и беспилотников.

Ранее на этой неделе о введении новых санкций против Тегерана объявили Франция, Германия и Великобритания. Штрафные меры были введены против компаний, поставляющих вооружения России, в том числе против авиакомпании Iran Air, совершающей рейсы в целый ряд европейских городов.

Франция вызвала на ковер главу иранской дипмиссии

Франция 13 сентября вызвала в МИД поверенного в делах Ирана в Париже, чтобы потребовать от него разъяснений по поводу предполагаемых поставок ракет России для использования в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Правительство в Тегеране категорически отвергло эти обвинения. В прошлом Иран категорически отрицал и поставку России беспилотных летательных аппаратов, отмечает агентство dpa.

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