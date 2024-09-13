Лидеры США и Великобритании Джо Байден и Кир Стармер встречаются в Вашингтоне и, предположительно, решают, нужно ли разрешить Украине наносить удары западными ракетами по целям в глубине территории России. Мировая пресса тем временем оценивает потенциальные последствия такого шага, сообщает Русская служба Би-би-си.

С самого начала поставок американского оружия Киеву Вашингтон запрещал наносить удары в глубине российской территории, опасаясь, что это приведет к опасной эскалации не только в регионе, но и в Европе в целом.

Лишь после повторного вторжения армии РФ в Харьковскую область США разрешили Киеву поражать цели на российской территории, но только вблизи границ.

NYT: от Байдена ждут солидарности с партнерами

По информации New York Times, Джо Байден, скорее, склоняется к тому, чтобы разрешить Украине наносить удары по России ракетами западного производства.

По данным анонимных "европейских" источников, Байден готов пойти на это, но только при условии, что это не американское оружие.

Ранее сообщалось, что британское правительство считает вполне допустимым применение по целям в глубине России крылатых ракет Storm Shadow. Но Лондон хотел заручиться для этого прямым согласием Вашингтона.

Как пишет NYT, Байден может поменять свою точку зрения даже не потому, что сам считает это верным решением, а потому что оказался в ситуации, когда ему необходимо продемонстрировать солидарность с европейскими партнерами, в частности, с Британией и Францией.

Кроме того, эксперты, мнение которых Байден не может не принимать в расчет, считают, что никакой эскалации со стороны России в случае принятия положительного решения не последует.

"Ослабление ограничений на применение западного оружия не приведет к эскалации ситуации в Москве, — написали на этой неделе 17 бывших послов и генералов в коллективном письме, адресованном администрации президента США. — Мы знаем это, потому что Украина уже наносит удары по территории, которую Россия считает своей, включая Крым и Курск, с помощью этого оружия, и реакция Москвы остается неизменной".

"Если Байден скажет британцам и французам "да", а если он также разрешит использование Украиной американских ATACMS, это, скорее всего, станет его последним шагом в сторону эскалации помощи Украине", — считают журналисты издания.

NYT продолжает, что республиканцы в Сенате, и особенно их лидер Митч Макконнелл, негласно тоже этого хотят. Они давно выступают за резкий ответ России за ее агрессию, что идет вразрез с позицией их кандидата в президенты Дональда Трампа.

Анализ: почему для Украины применять по целям в России ATACMS было бы важнее, чем Storm Shadow

Пока намеки на скорое разрешение Украине наносить удары по целям в России американскими ракетами не воплотились в официальные заявления, информация попадает в открытый доступ через осведомленные, но анонимные источники.

Последняя информация говорит в пользу того, что США могут разрешить ВСУ применять крылатые ракеты Storm Shadow или SCALP британского и французского производства. В них есть американские компоненты и США имели право ограничивать их применение.

Однако украинцы явно рассчитывали на то, что им могли бы разрешить применять баллистические ATACMS, которые также уже есть у ВСУ.

Storm Shadow — крылатые ракеты воздушного базирования, украинцы запускают их со старых советских бомбардировщиков Су-24. Эти ракеты в экспортном варианте имеют уменьшенную вдвое дальность в 250 километров. И они оснащены проникающей боевой частью, которая позволяет поражать хорошо защищенные и укрепленные цели.

Это, безусловно, их достоинство, но оно также приводит к тому, что такие ракеты не очень эффективны для больших целей на поверхности земли, таких, как личный состав, склады, позиции артиллерии и ПВО, аэродромы с самолетами и вертолетами.

ATACMS — баллистическая ракета, которую запускают с земли с дальностью в 300 километров. Она как раз хорошо поражает такие слабозащищенные цели на открытой местности.

Обе ракеты можно было бы сравнить со снайперской винтовкой и дробовиком — каждое оружие полезно по-своему.

Поэтому, если надежды украинцев окажутся тщетными, и они получат только крылатые ракеты, то это сильно уменьшит их возможности по сравнению с теми, которые они бы получили вместе с ATACMS.

Важно также и то, что запасы американских ракет намного больше, чем британо-французских, и поэтому интенсивность ударов была бы намного выше.

Однако, даже если ВСУ получат разрешение на применение довольно специфического оружия с ограниченной дальностью и в небольшом количестве, это все равно довольно сильно изменит ситуацию на войне, поскольку в зоне действия крылатых ракет будет довольно много целей.

До сих пор Россия не задумывалась о том, что Украина сможет ударить по каким-то важным объектам на ее территории. И даже в 250-километровой зоне их хватает с избытком.

Storm Shadow непросто сбить, потому что в конструкции применена технология снижения радиозаметности. И в любом случае это заставит Россию пересмотреть ситуацию с ПВО в приграничных областях, что повлечет за собой изменения и в других районах — ведь количество зенитных систем ограничено.

Guardian: драматические последствия

Британская Guardian в своем анализе отмечает, что отмена ограничений может привести к драматическим последствиям.

Редактор издания по вопросам обороны и безопасности Дэн Сабба считает, что разрешение Украине наносить удары западными ракетами в глубине России может в корне поменять ход войны.

Этот конфликт, напоминает он, уже давно превратился в войну на истощение, в которой стороны погрязли по уши. И, судя по всему, пока ситуация складывается в пользу Москвы, чьи войска наступают на стратегически важный город Покровск в Донецкой области.

Что касается ракетной войны, то она подчинена одной простой вещи — наличию ракет, продолжает обозреватель. И свой арсенал, как утверждает Белый дом, Россия на днях укрепила ракетами из Ирана.

Цель Москвы — истощить возможности противовоздушной обороны Украины, и некоторых успехов в этом она добилась. Как пишет автор Guardian, в начале года у Киева уже заканчивались ракеты для комплексов ПВО "Бук" и запас С-300, что не позволило защитить украинские электростанции.

Поэтому сейчас Украина больше зависит от оборонительного оружия, в частности, от систем ПВО и ракет-перехватчиков, чем от наступательного.

В Украине обеспокоены, что размер ракетного арсенала у России может превысить мировые возможности производства и поставок Киеву систем ПВО. Кроме того, преимущество личного состава России на поле боя составляет, по разным оценкам, четыре или пять к одному.

И пока Кремль верит, что он может победить или сохранить инициативу в войне на истощение, у него нет стимула идти на переговоры.

Способность Украины наносить ответные удары ракетами в глубине российской территории может поменять ход войны, продолжает автор, и для Киева исход переговоров в Вашингтоне имеет фактически жизненно важное значение.

Но и риски такого решения огромны.

Ни США, ни Великобритания не хотят брать на себя ответственность за большое число жертв среди мирного населения, если Украина по ошибке ударит куда-то не туда.

Кроме того, расход ракет значительно вырастет, и поставщикам надо совершенно точно понимать, справится ли их оборонная промышленность с большим, а главное, растянутым во времени заказом.

Дальнобойные ракеты можно использовать эффективно только в том случае, если они станут частью более широкого военного плана, если такой у Украины есть.

В конце августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак приезжал в Вашингтон и, как предполагалось, привез с собой список российских целей, по которым Киев хотел бы ударить. Проблема в том, что, вступая в подобные обсуждения, США и Британия автоматически становятся частью планирования ударов по России, считает Сабба.

Основная мысль анализа Guardian заключается в том, что участникам встречи в Вашингтоне придется выбирать между интересами Украины, о защите которых Запад все время говорит, и опасениями пройти точку невозврата.

Politico: у США проблемы с запасами ракет

Издание Politico с долей осторожности тоже склоняется к тому, что исход встречи в Вашингтоне, скорее всего, будет в пользу Украины.

Издание пишет, что хотя переговоры Стармера и Байдена окружены секретностью и никто не дает никаких комментариев, по недавним высказываниям высокопоставленных лиц можно сделать вывод о настроении лидеров США и Британии.

В частности, Politico ссылается на слова советника по национальной безопасности Джейка Салливана, которые еще в июне сказал, что Белый дом работает над согласованием деталей отмены ограничений.

"Дело не в географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар", — сказал он.

Однако, пишет издание, благие намерения могут натолкнуться на элементарную нехватку вооружений.

По официальным данным, армия США больше не закупает ракеты ATACMS, их запасы ограничены и приближаются к уровню, когда их нехватку начнут ощущать уже американские военные.

Производитель этих ракет, компания Lockheed Martin, по-прежнему выпускает несколько сотен ATACMS в год, но их планируется продать союзникам за рубежом.

Замена этому оружию, ракета Precision Strike Missile, только начинает поступать на вооружение, и ее запасов недостаточно, пишет Politico.

Independent: Стармер против Путина

Британская Independent сосредоточила свое внимание на позиции премьер-министра Кира Стармера, а не Байдена, как большинство мировых СМИ.

Издание отдает должное тому, с какой твердостью новый британский премьер отмел угрозы со стороны Владимира Путина в преддверии своего визита в Вашингтон.

Он заверил, что Британия продолжит обеспечивать Украину всем необходимым для противостояния России, включая обучение украинских военных.

"Сейчас я хочу убедиться, что наши дискуссии [с партнерами], тактические дискуссии, находятся в правильном стратегическом контексте ситуации в Украине", — сказал Кир Стармер.

Он также отметил, что важно внимательно рассмотреть тактический и стратегический расклад на Ближнем Востоке. Ранее американская пресса писала, что Ближний Восток — важный аргумент для Белого дома при рассмотрении отмены запрета на украинские дальние удары по России.

В Вашингтоне опасаются, что в ответ на это Россия может попытаться скоординировать удары по американским военным на Ближнем Востоке руками своих союзников в регионе.

Иными словами, пишет Independent, на переговорах в Вашингтоне будет учитываться множество факторов, в том числе на первый взгляд не имеющих прямого отношения к Украине.

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