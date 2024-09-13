Британское Бюро национальной статистики (ONS) признало, что перепись населения, проведенная в 2021 году, могла переоценить количество трансгендерных персон в стране, поскольку многие респонденты могли неправильно понять соответствующий вопрос, сообщает русская служба Би-би-си.

По итогам переписи сообщалось, что примерно 0,5% населения Англии и Уэльса старше 16 лет относили себя к иному гендеру, чем тот, который был им приписан при рождении.

Однако последующий анализ показал, что среди этой категории респондентов аномально высока доля тех, для кого английский язык не родной. Отсюда следовал вывод, что кто-то из респондентов мог неправильно понять вопрос. Заместительница директора ONS Мэри Грегори в пятницу признала, что это могло произойти.

Вопрос формулировался так: "Совпадает ли гендер, с которым вы себя отождествляете, с полом, который был зарегистрирован при рождении?" 262 тысячи человек к Англии и Уэльсе ответили "нет".

Вопросы к достоверности этой цифры впервые были подняты публично в апреле в статье профессора социологии Оксфордского университета Майкла Биггса, опубликованной в журнале Британского социологического общества. Он обратил внимание, что если в целом по выборке 10% населения указали, что для них английский или валлийский языки не являются родными, то среди тех, у кого гендер, по их словам, не совпадает с приписанным при рождении полом, таких было целых 29%.

Также аномально высокой оказалась доля трансперсон среди населения лондонского района Ньюхэм: 1,51%. В этом районе для 35% жителей английский язык не родной, это один из самых высоких показателей в стране, тогда как в среднем по Англии – 9%.

Бюро национальной статистики заявило, что остальные данные переписи 2021 года оно по-прежнему считает в полной мере достоверными.

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